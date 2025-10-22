Promouvoir l’enseignement du vietnamien en Finlande

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en Finlande, l’épouse du secrétaire général, Ngô Phuong Ly, a assisté le 21 octobre à un cours de langue vietnamienne à l’École polyvalente Vesala, située à Helsinki.

Ngô Phuong Ly a participé à des activités en classe avec les enseignants et les enfants d’origine vietnamienne et a écouté des élèves réciter des poèmes en vietnamien.

Elle s’est dite émue et fière de constater que les jeunes générations de Vietnamiens nées et élevées en Finlande continuent d’étudier avec assiduité la langue vietnamienne dans un environnement éducatif moderne. Elle a souligné que la langue vietnamienne n’est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un lien précieux entre chaque individu, sa famille, sa communauté et son pays d’origine.

Grâce à l’apprentissage du vietnamien, les enfants comprennent mieux leurs parents et grands-parents, qui nourrissent toujours le souhait qu’ils restent attachés à leurs racines.

Se réjouissant que la classe de vietnamien à Vesala soit maintenue depuis près de 40 ans, elle a exprimé sa gratitude aux autorités d’Helsinki et à la direction de l’école pour leur soutien constant. Elle a également salué le dévouement des enseignantes vietnamiennes.

À cette occasion, Ngô Phuong Ly a offert une "Bibliothèque vietnamienne" comprenant environ 120 titres et plus de 300 ouvrages : manuels scolaires, bandes dessinées pour enfants, livres de littérature, d’histoire et de géographie sur le Vietnam, afin de soutenir l’enseignement de la langue et de la culture vietnamiennes et de favoriser la découverte du patrimoine culturel national.

Dans le cadre de cette visite, Ngô Phuong Ly a également visité le Musée d’art Ateneum à Helsinki - fondé en 1887 - qui abrite une importante collection d’œuvres d’art finlandaises du XVIIIᵉ siècle à nos jours ainsi que des pièces majeures de l’art international.

Elle a également visité le siège social et l'usine de Marimekko.

