Le SG Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne des pays nordiques

Dans le cadre de sa visite officielle en Finlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rencontré à Helsinki le personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que les représentants de la communauté vietnamienne résidant dans les pays nordiques (Finlande, Danemark, Suède et Norvège).

Lors de la rencontre, l’ambassadrice du Vietnam en Finlande, Pham Thi Thanh Binh, a présenté des activités diplomatiques et le développement de la communauté vietnamienne, forte d’environ 16.000 personnes.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que la coopération Vietnam–Finlande était un exemple réussi de transition d’une relation d’aide au développement vers un partenariat d’égalité, la Finlande étant désormais l’un des principaux partenaires commerciaux du Vietnam en Asie du Sud-Est. La récente élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique ouvre une phase de coopération plus profonde, fondée sur la confiance et le développement durable.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam au Danemark, Nguyên Lê Thanh, a estimé que les pays nordiques, pionniers dans les domaines de l’innovation, des technologies vertes et du développement durable, voyaient en le Vietnam un partenaire fiable et stratégique pour une collaboration à long terme.

Il a proposé la mise en place d’un "cycle fermé de ressources humaines", consistant à former des travailleurs vietnamiens hautement qualifiés selon les standards danois dans les secteurs en pénurie de main-d’œuvre tels que les soins infirmiers, les métiers de l’industrie verte et l’agriculture propre.

Il a également suggéré la création d’un programme de coopération en conseil stratégique, afin que les experts danois accompagnent le Vietnam dans la transformation numérique, la construction d’un gouvernement numérique et d’une économie fondée sur les données, tout en soutenant le pays vers l’objectif Net Zéro grâce au transfert d’expertise et à la planification d’écosystèmes de politiques vertes.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à la rencontre, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé accorder une grande importance aux suggestions et aux contributions de la communauté vietnamienne visant à renforcer la valeur et le prestige du Vietnam sur la scène internationale. Il a souligné que les Vietnamiens résidant à l’étranger ne participaient pas seulement activement au développement des pays d’accueil, mais qu’ils étaient aussi de véritables ambassadeurs culturels, des passeurs de liens essentiels pour promouvoir les relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et les autres nations.

Le secrétaire général a hautement apprécié les travaux de l’ambassade et des missions diplomatiques vietnamiennes en Finlande et dans les autres pays nordiques. Bien que leurs effectifs soient limités, ces représentations remplissent efficacement leurs missions, renforçant la solidarité, l’intégration internationale et la responsabilité du Vietnam, tout en prenant soin de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Évoquant les résultats de la visite, Tô Lâm a rappelé que les deux pays venaient de porter leurs relations au niveau de Partenariat stratégique, ouvrant ainsi un nouvel espace de coopération. Il a indiqué que le pilier économique et commercial continuerait d’être consolidé, tandis que la coopération scientifique et technologique constituait un domaine à fort potentiel, appelé à devenir un axe majeur du partenariat.

Les deux pays comptent intensifier leur collaboration dans des secteurs d’avenir tels que l’innovation, la lutte contre le changement climatique, l’industrie manufacturière, la transformation numérique, la technologie quantique et l’intelligence artificielle - des domaines dans lesquels la Finlande et les pays nordiques figurent parmi les leaders mondiaux.

Le dirigeant a également souligné les perspectives prometteuses dans la coopération culturelle, touristique et dans les échanges entre les peuples ainsi que l’importance du partenariat en matière d’éducation et de formation, notamment pour le développement de ressources humaines de haute qualité dans les années à venir.

VNA/CVN