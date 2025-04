Les infrastructures de transport modernes font entrer HCM-Ville dans une nouvelle ère

Ces dernières années, une série de projets d'infrastructures majeurs déjà réalisés (autoroutes, lignes de métro, ponts et ouvrages de circulation modernes...) et ceux en cours de construction constituent un tremplin pour Hô Chi Minh-Ville en particulier et la région Sud-Est en général afin d’entrer dans une nouvelle ère de développement.

Les infrastructures de transport de Hô Chi Minh-Ville, du 30 avril 1975 jusqu’à aujourd’hui, ont connu une forte transformation, répondant aux besoins de transport non seulement de la localité, mais aussi de la Région économique clé du Sud, en cours de développement et d'intégration. Parmi ces réalisations figurent des projets emblématiques tels que le tunnel de Thu Thiêm, l'avenue Mai Chi Tho, la avenues Pham Van Dong, Vo Van Kiêt, les autoroutes Saigon - Trung Luong et Long Thành - Dâu Giây, ainsi que le pont Phu My.

En particulier, la ligne de métro n°1 (Bên Thành - Suôi Tiên) a été inaugurée début mars 2025 et est considérée comme un grand pas en avant dans le transport urbain moderne de la ville. Cet événement marque une étape importante dans le développement des transports publics à Hô Chi Minh-Ville. D'une longueur de 19,7 km, la ligne de métro n°1 comprend 14 stations, dont 3 souterraines et 11 aériennes. Il s'agit de la première ligne de tramway urbain de Hô Chi Minh-Ville, reliant le centre-ville à la zone d’entrée est, contribuant à réduire la charge sur la rue Vo Nguyên Giap et l'autoroute de Hanoï, qui sont parmi les principales artères mais connaissent fréquemment des embouteillages.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné qu'il s'agit d'un projet de transport moderne, d'une grande importance pour le développement socio-économique local, ouvrant de nouvelles opportunités pour le développement durable de la localité. "L'inauguration de la ligne de métro n°1 marque le début d'un nouveau chapitre dans le développement du transport urbain moderne à Hô Chi Minh-Ville", a-t-il affirmé.

Outre les lignes de métro urbain, le réseau ferroviaire national traversant Hô Chi Minh-Ville est également en cours de planification et de modernisation afin d’assurer une meilleure connectivité avec la région économique clé du Sud. Ainsi, la ligne ferroviaire Hanoï - Hô Chi Minh-Ville modernise sa double voie à écartement standard de 1,435 m, avec des tronçons organisés pour accueillir des trains radiaux ou transurbains, à vocation de transport urbain de passagers.

En outre, la ville sera dotée de six nouvelles lignes ferroviaires reliant diverses régions et zones, notamment une ligne ferroviaire à grande vitesse sur l'axe Nord-Sud, celle entre la mégapole du Sud et Cân Tho (reliant les provinces du delta du Mékong), celle entre la ville et Tây Ninh (ouvrant des opportunités de connexion commerciale internationale), la ligne Thu Thiêm - Long Thành (reliant l'aéroport international de Long Thành), la ligne Hô Chi Minh-Ville - Lôc Ninh (reliant le Cambodge, contribuant au développement du système ferroviaire transasiatique), ainsi qu'une ligne dédiée reliant le port de Hiêp Phuoc dans le district de Nhà Bè.

Nguyên Van Duoc a déclaré : “Pour que l'économie se développe fortement, il est nécessaire de disposer d'infrastructures de transport modernes et pratiques. Le transport est un indicateur important du niveau de développement d’un pays ou d’une ville. C’est également une condition préalable à une croissance à deux chiffres, une opportunité pour faire évoluer Hô Chi Minh-Ville vers le niveau des grandes villes d’Asie”.

"La tâche principale de la ville est de promouvoir l’investissement public, en utilisant celui-ci pour stimuler l’investissement privé. Le développement des infrastructures de transport contribuera ainsi à débloquer des ressources pour le développement. Grâce à une stratégie axée sur des infrastructures de transport synchronisées et modernes, les transports de Hô Chi Minh-Ville auront, d’ici quelques années, un visage nouveau, fluide et moderne", a souligné Nguyên Van Duoc.

Il a ajouté : "Hô Chi Minh-Ville élargira ses politiques pour attirer l’investissement privé dans les infrastructures de transport, en particulier dans les transports verts".

Développement des transports

2025 est identifiée comme une année charnière pour que la ville ouvre sa porte au trafic clé. La ville devrait commencer le démarrage de la construction d'une série de projets d'infrastructure importants et de routes clés reliant d'autres provinces et villes de la région économique clé du Sud.

En conséquence, en 2025, Hô Chi Minh-Ville prévoit de dépenser 36.433 milliards de dôngs dans le secteur des transports, ce qui représente 43 % du capital d'investissement public total de la localité et une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Selon le plan, cette année, elle achèvera également 16 projets, dont le carrefour routier d'An Phu, la route de liaison Trân Quôc Hoàn - Công Hoa, le projet d'amélioration environnementale du canal Tham Luong - Bên Cat et Nuoc Lên... Parallèlement, le projet de route de ceinture 3 de 76 km est également mis en œuvre de toute urgence.

En plus des projets en cours de construction, Hô Chi Minh-Ville lancera 15 nouveaux projets pour célébrer le 50e anniversaire de la réunification du pays. Certains projets typiques comprennent la première phase du port de transit international de Cân Gio, le pont piétonnier sur la rivière Saigon, le pont Nguyên Khoai ou l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài.

En plus des investissements publics, la mégapole a également mis en œuvre 4 projets BOT dans le cadre de la résolution 98, notamment la modernisation et l'extension des autoroutes nationales 1, 13, 22 et de l'axe Nord-Sud, avec un investissement total de près de 60.000 milliards de dôngs.

Concernant le plan à long terme, la localité continuera d’investir dans 140 projets, dont 98 projets de transport et 42 projets d’infrastructures techniques. Au deuxième trimestre de cette année, il est prévu d’approuver 22 projets à grande échelle tels que le pont Thu Thiêm 4, le pont Cân Gio, la section 4 de la route de ceinture 2…

En particulier, l’Assemblée nationale vient de publier la Résolution 188 sur les mécanismes et politiques spécifiques pour développer le système de métro à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Selon le projet de développement du chemin de fer urbain, la ville vise à achever 7 lignes de métro d'une longueur totale de 355 km au cours des 10 prochaines années, avec un investissement total estimé à environ 40,2 milliards d’USD.

Le directeur du Service de la construction, Trân Quang Lâm, a déclaré que Hô Chi Minh-Ville se concentre sur l'accélération des progrès de la construction pour achever et mettre en service 16 projets clés, la priorité étant donnée aux projets célébrant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la Réunification nationale. Elle a achevé les travaux de préparation des investissements, de la sélection des investisseurs et de la construction d'au moins un projet en appliquant le contrat BOT conformément à la Résolution n° 98/2023/QH15.

Actuellement, le Service des transports et des travaux publics et d’autres services et branches concernés mettent en œuvre des tâches conformément au plan de mise en œuvre du projet d'étude et de construction du port de transit international de Cân Gio. En ce qui concerne les ports maritimes, Hô Chi Minh-Ville envisage d'en faire des ports potentiels spéciaux, en ajoutant la zone portuaire de transit international de Cân Gio dans la commune de Thanh An, qui peut recevoir des navires de 24.000 TEU (250.000 DWT). Le coût total d'investissement estimé pour la période 2021-2030 est d'environ 970.654 milliards de dôngs, dont 399.729 milliards de dôngs financés par la ville.

Nguyên Van Duoc a souligné que la tâche principale actuelle de la localité est de promouvoir l'investissement dans les infrastructures de transport, en éliminant les difficultés et les obstacles pour libérer les ressources pour le développement.

Il a également demandé aux unités d'innover dans leur réflexion pour être proactives, dynamiques, créatives, flexibles, en appliquant l'autonomie et l'indépendance dans le travail. Hô Chi Minh-Ville mobilise toutes les ressources pour le développement, dont le secteur financier doit prendre l’initiative d’organiser les ressources pour le développement du trafic.

M. Duoc a également demandé aux unités concernées d'étudier la construction de routes surélevées dans le centre-ville pour limiter les embouteillages et la congestion, dans l'esprit que le secteur financier doit donner la priorité au capital pour les transports. En outre, Hô Chi Minh-Ville doit prêter attention au développement d’une connectivité régionale synchrone et moderne, notamment le développement des transports verts, à la création de villes vertes, à la réduction de la pollution, dans lesquelles une attention particulière est accordée à la socialisation pour réduire les coûts budgétaires.

