Sommet du P4G

Agir pour une croissance verte et les objectifs mondiaux 2030

>> Hanoï accueillera un important sommet pour le climat et le développement durable

>> Sommet du P4G : le Vietnam affirme son engagement ferme en faveur des ODD

>> 4e Sommet du P4G : l’humain est au cœur de la transition verte et durable

Placée sous le thème «Partenariat mondial pour une transition verte durable centrée sur l’humain», cette édition vise à donner un nouvel élan aux efforts internationaux pour la transition écologique et le développement durable. Un enjeu d’autant plus important que l’attention - et les investissements - de la communauté internationale dans ce domaine tendent à se disperser.

Photo : BQT/CVN

Risque de rater les objectifs de développement durable

Lors du Sommet des Objectifs de Développement Durable organisé en septembre 2024 à New York, l’ONU a tiré la sonnette d’alarme avec des chiffres préoccupants: la plupart des 17 objectifs fixés pour 2030 risquent de ne pas être atteints, y compris ceux liés à la croissance verte. En cause? Le manque de soutien financier et technologique des pays développés envers les pays en développement, mais aussi l’absence de mécanismes de coopération efficaces, tant entre États qu’entre secteurs public et privé.

"Les objectifs de développement durable sont une vision ambitieuse, un engagement pour un avenir meilleur, plus sain, plus sûr, plus prospère et plus durable. Pourtant, ils se heurtent à de nombreux obstacles. Plus de 4 objectifs sur 5 sont actuellement en déviation par rapport à la trajectoire prévue", a rappelé le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

De son côté, Amina Mohammed, secrétaire générale-adjointe de l’ONU, a souligné un autre paradoxe: bien que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus abordables, la transition verte reste profondément inégale. Les pays pauvres et en développement ont encore beaucoup de mal à verdir leur économie et à atteindre un développement durable.

"Il existe une réalité inquiétante: la transition vers l’énergie propre risque de reproduire et d’amplifier les injustices du passé. Les pays en développement, riches en ressources renouvelables cruciales pour cette transition, se retrouvent au bas de la chaîne de valeur. Leurs populations sont exploitées, leur environnement dégradé, tandis que d’autres pays prospèrent grâce à leurs ressources", a t-elle dit.

Même constat pour Rebecca Grynspan, secrétaire générale de la CNUCED, la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement. Elle rappelle que les pays en développement et les pays les moins avancés ne sont responsables que de moins de 4% des émissions mondiales de CO₂, et pourtant, ce sont eux qui subissent le plus les effets du changement climatique. Selon elle, il est crucial de réformer les mécanismes de coopération et de financement, notamment pour les startups engagées dans la croissance verte. Ces pays disposent encore d’un fort potentiel inexploité, en particulier dans le développement du marché du crédit carbone, grâce à des projets forestiers, agricoles ou liés aux énergies renouvelables.

P4G et les nouvelles approches

Lancé en 2017 à l’initiative du Danemark, le forum P4G a pour but de favoriser la coopération public-privé, en mettant en lien gouvernements, entreprises et organisations socio-politiques autour d’un objectif commun: une croissance verte durable, en phase avec les objectifs mondiaux d’ici 2030. P4G s’articule aujourd’hui autour de plusieurs axes clés: la réduction des pertes alimentaires, l’agriculture intelligente et résiliente, la gestion durable de l’eau, les énergies renouvelables et la mobilité sans émissions.

Depuis sa création, plus de 100 partenariats ont vu le jour, mobilisant plus de 100 millions de dollars pour soutenir les petites et micro-entreprises actives dans la lutte contre le changement climatique. Résultat: près de 10,8 millions de tonnes de CO₂ évitées et plus de 1,6 million de personnes impactées positivement à travers le monde.

Ce qui distingue le P4G des autres forums? Son approche multidimensionnelle, concrète et locale. Il privilégie notamment le soutien aux petites structures dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en leur fournissant des solutions financières et techniques pour passer à l’échelle. Une réponse concrète aux échecs répétés de certains engagements climatiques mondiaux, souvent restés lettre morte.

Ce quatrième sommet du P4G, organisé au Vietnam, intervient à un moment charnière. Alors que les dynamiques mondiales pour la croissance verte semblent ralentir, il pourrait relancer les coopérations et renforcer les engagements.

Et le choix du Vietnam n’est pas anodin. Pour Robyn McGuckin, directrice exécutive du P4G, le pays est un terrain fertile pour l’innovation verte. "Le Vietnam est bien positionné dans le domaine de l’innovation et des technologies. Avec une économie émergente et une population jeune, entreprenante et très dynamique, le pays dispose de tous les atouts pour réussir. Sa capacité de production est également remarquable, non seulement dans les secteurs d’exportation traditionnels, mais aussi dans des industries de haute technologie telles que les véhicules électriques, les batteries pour véhicules électriques et l’intelligence artificielle", a-t-il indiqué.

Le sommet devrait se conclure par l’adoption de la Déclaration de Hanoi, réaffirmant l’engagement collectif pour une croissance verte centrée sur l’humain, avec une volonté de coordination renforcée face aux défis mondiaux.

VOV/VNA/CVN