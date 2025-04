L’essor vert du Vietnam garantit une transition juste pour tous

Dans un article récent, Ramla Khalidi a souligné que, pour le Vietnam, les bénéfices potentiels liés à l’investissement dans des politiques vertes sont immenses.

Photo : PNUD/CVN

Selon elle, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Hanoï pour le quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G), il est bon de se rappeler que les plus grandes transformations de l’histoire sont nées non seulement d’une ambition audacieuse, mais aussi d’une vision partagée, enracinée dans l’équité et les opportunités pour tous.

Pour le Vietnam, il s’agit d’un moment décisif. La voie vers la neutralité carbone ne concerne pas uniquement les émissions et l’énergie, mais aussi les personnes, en particulier la nécessité de créer une transition juste qui permette à tous les citoyens de s’épanouir dans une ère nouvelle de prospérité verte et numérique.

Les aspirations du Vietnam sont aussi inspirantes qu’urgentes. Le pays ambitionne de devenir une économie à revenu élevé d’ici 2045. Toutefois, cette trajectoire ne saurait se limiter à l’économie : elle doit être inclusive et équitable. Une transition juste garantit que les travailleurs ne soient pas abandonnés dans les mines de charbon ou les usines ; que les petites entreprises ne soient pas exclues des nouvelles économies vertes et numériques ; et que les femmes, les jeunes et les groupes vulnérables soient non seulement protégés, mais également valorisés et autonomisés.

Ce n’est pas seulement la bonne chose à faire - c’est aussi un choix économiquement judicieux. Les investissements dans des politiques vertes présentent de nombreux avantages potentiels. Au Vietnam, le potentiel est considérable : les investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures durables pourraient créer jusqu’à un demi-million de nouveaux emplois d’ici 2030, notamment dans des secteurs tels que l’énergie solaire, l’efficacité énergétique et les transports propres. Au-delà de la création d’emplois, une transition juste veille à ce que les nouvelles opportunités de croissance économique soient accessibles de manière équitable à l’ensemble de la population.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a fait preuve d’un leadership remarquable. Le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), une déclaration politique historique, mobilise 15,5 milliards de dollars de financements publics et privés pour soutenir l’abandon progressif du charbon, tout en accompagnant les communautés et industries concernées. Les stratégies nationales susmentionnées reflètent une volonté forte d’inscrire l’inclusivité au cœur de la transition.

Le PNUD est fier de cheminer aux côtés du Vietnam dans cette transformation. En tant qu’agence de soutien au secrétariat du partenariat, il aide le gouvernement à renforcer la coordination avec les partenaires, à mobiliser davantage le secteur privé pour le financement durable et à garantir que les projets soient à la fois inclusifs sur le plan social et respectueux de l’environnement.

Le PNUD appuie également la localisation de l'Accélérateur mondial pour l'emploi et la protection sociale et des transitions justes, afin de placer l’équité sociale au centre de la transformation économique. Il investit dans les infrastructures publiques numériques, promeut une gouvernance climatique et énergétique responsable, et œuvre à élargir l’accès au financement, aux compétences et à la protection sociale, en particulier pour les populations les plus vulnérables.

Le PNUD est convaincu de l’importance de la gouvernance. La confiance dans les institutions publiques constitue la base d’un développement inclusif. Grâce à des initiatives telles que le PAPI – la plus grande enquête sur la gouvernance et l’administration publique au Vietnam – le PNUD contribue à renforcer la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne dans le cadre d’une transition juste, menée par les populations elles-mêmes.

Le Vietnam possède les atouts nécessaires : une population dynamique, un gouvernement visionnaire et un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat en pleine expansion. La question n’est donc pas de savoir si le Vietnam peut devenir un leader dans la construction d’un avenir juste et durable, mais à quelle vitesse et jusqu’où nous sommes prêts à aller ensemble.

La réussite de cette vision dépendra de la capacité à traduire les politiques en progrès – par exemple, en assurant aux mineurs de charbon de Quang Ninh de véritables opportunités de reconversion et de réemploi, aux femmes des zones rurales un accès aux outils numériques et aux emplois verts, et aux travailleurs informels une couverture sociale ainsi que des possibilités de renforcement des compétences.

Le moyen le plus efficace de transformer les politiques en progrès réels est de faire de la transition juste un levier d’autonomisation, de dignité et d’opportunités. Il s’agit de veiller à ce que l’innovation prospère dans chaque village, et pas seulement dans les centres urbains ; à ce que l’action climatique assure des moyens de subsistance décents, et pas seulement des objectifs ; et à ce que l’économie verte et numérique ne laisse personne de côté.

Le monde d’aujourd’hui est confronté à de nouveaux défis et à des pressions économiques croissantes. La transition juste n’est pas un détour : elle est bel et bien le catalyseur capable de transformer les perturbations en opportunités, et l’ambition en impact durable. Le PNUD est déterminé à avancer aux côtés du Vietnam sur cette voie vers une nation plus juste, plus inclusive et prête pour l’avenir.

VNA/CVN