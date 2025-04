Dà Nang accueille la conférence génétique PRISM 2025, une première au Vietnam

La conférence internationale de recherche génétique PRISM 2025 s’est ouverte le 15 avril à Dà Nang, marquant sa première tenue au Vietnam et la deuxième en Asie du Sud-Est.

L’événement, organisé par PacBio, en partenariat avec DKSH Group, réunit plus de 200 participants, dont des scientifiques de renommée mondiale.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam constitue le point de départ d’une série d’événements dans ce cadre. Les prochaines étapes auront lieu à Athènes (Grèce), San Francisco et Boston (États-Unis).

À Dà Nang, pendant deux jours, les intervenants présenteront des avancées récentes en génomique, accompagnées d’une exposition de nouvelles technologies de séquençage.

Lyndsey Lam, directrice marketing Asie-Pacifique de PacBio, a salué la vitalité de la recherche au Vietnam, soulignant l’opportunité de connexion qu’offre cette édition. Le pays enregistre un taux de croissance annuel composé de 21 à 22% dans le domaine génétique, soutenue par les infrastructures de plus en plus améliorées et l’engagement du gouvernement.

VNA/CVN