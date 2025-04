Une exposition d’arts plastiques sur les 50 ans de développement de Hô Chi Minh-Ville

Cet événement marque le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025).

Lors de la cérémonie d’ouverture, le Pr.-Dr. Nguyên Xuân Tiên, président de l’Association des beaux-arts de la ville, a souligné que cette exposition s’inscrivait dans une série d’activités artistiques organisées pour célébrer ce cinquantenaire.

Auparavant, l’association avait programmé un ensemble d’initiatives autour du thème "50 ans d’unification - construction et développement de Hô Chi Minh-Ville", comprenant des activités sur le terrain, des créations artistiques, des investissements, une exposition, une remise de prix et la publication d’un ouvrage promotionnel.

Après cinq excursions dédiées à la création artistique, organisées en septembre et octobre 2024, les membres de l’association ainsi que d’autres artistes intéressés par le sujet ont participé à cette exposition. Sur plus de 300 œuvres soumises, 144 peintures et sculptures ont été sélectionnées pour être exposées. Douze prix d’arts plastiques ont récompensé les artistes les plus remarquables.

Les œuvres présentées explorent des thèmes liés au processus de développement et de construction du pays, mettant en lumière les citoyens, la vie quotidienne, les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation, la beauté d’une ville moderne, les infrastructures de transport au service du développement socio-économique, ainsi que l’environnement urbain et les valeurs culturelles au travail.

Ces nouvelles créations se distinguent par une grande diversité de formes et de matériaux, incluant plusieurs œuvres de grand format, témoignant de la créativité des artistes. Elles traduisent également leur passion et leur engagement dans cette dynamique artistique commémorant le 50e anniversaire de la Réunification.

Les réalisations des cinquante dernières années dans divers domaines de la vie et de la société, marquées par un développement constant, ont été transformées en œuvres touchantes, exprimées avec sincérité et émotion. Elles retracent l’immense chemin parcouru depuis le 30 avril 1975.

Cette exposition constitue un événement significatif pour promouvoir le travail de ces 144 peintres et sculpteurs, qui diffusent leur amour de l’art et de la ville à travers des créations célébrant son développement fulgurant. Car au-delà de leur qualité artistique, les artistes souhaitent avant tout transmettre leurs sentiments envers la ville à l’occasion de ce 50e anniversaire de la réunification.

L’exposition est ouverte au public du 9 avril au 2 mai au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Minh Thu/CVN