Le Vietnam élimine officiellement le trachome

L'élimination du trachome est le fruit de plus de 70 ans d'efforts soutenus pour diagnostiquer et traiter le trachome et éradiquer cette maladie infectieuse autrefois dangereuse de la communauté.

Cette reconnaissance s'appuie sur des critères d'évaluation internationaux obtenus lors de la 75e session du Comité régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, qui s'est tenue aux Philippines le 21 octobre dernier. Il s'agit d'un jalon important du Vietnam en général et du secteur de la santé en particulier.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur et Docteur Trân Van Thuân, vice-ministre la Santé, le trachome constitue depuis longtemps un défi majeur pour le secteur de la santé dans les pays aux conditions socio-économiques difficiles. Les données de l'OMS montrent qu'en 2023, le nombre de personnes exposées au trachome dans le monde avait diminué de 7%, passant de 125 millions en 2022 à environ 115,7 millions.

La majorité d'entre eux vivent encore dans des zones où la prévalence du trachome actif est de 5% ou plus, principalement dans des zones où l'assainissement de l'environnement et l'accès aux services de santé sont limités.

"À ce jour, 21 pays dans le monde ont été officiellement reconnus par l'OMS comme ayant éliminé le trachome en tant que problème de santé publique. Nous sommes fiers que le Vietnam ait l'honneur de figurer parmi les pays ayant obtenu cet important résultat", a déclaré Trân Van Thuân.

Il a souligné que l'élimination du trachome ne signifiait pas pour autant que nous devions cesser d'être prudents. Au contraire, la tâche à venir consistera à maintenir les acquis de manière durable.

Saluant cette réussite, le Docteur Saia Ma'u Piukala, directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, a déclaré que l'élimination du trachome au Vietnam témoignait de l'engagement du gouvernement, des agents de santé et des communautés à travers le pays. C'est un excellent exemple de la manière dont des interventions ciblées, des partenariats solides et des efforts soutenus peuvent apporter de réels changements en matière de santé publique.

VNA/CVN