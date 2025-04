La refonte administrative ouvre un nouvel espace de développement au Vietnam

Le 14 avril, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a signé une décision approuvant le plan de réorganisation des unités administratives à tous les niveaux et la mise en place d’un modèle de gouvernement local à deux niveaux.

Photo : CTV/CVN

Cette décision matérialise la Résolution n°60-NQ/TW du 12 avril du 11e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du XIIIe mandat, qui guide la rationalisation de l’appareil d’État, l’optimisation des ressources et la génération d’impulsions pour le développement national.

Selon le plan, le pays comptera 34 unités administratives de niveau provincial après la restructuration : 28 provinces et six villes sous administration centrale. Onze provinces et villes, dont Hanoi, Huê, Lai Châu, Diên Bien, Son La, Lang Son, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghê An, Ha Tinh et Cao Bang, ne seront pas fusionnées en raison de leurs caractéristiques démographiques, géographiques, économiques et culturelles. Les 52 restantes seront fusionnées pour former 23 nouvelles unités administratives provinciales.

Après près de 40 ans de rénovation, l’organisation territoriale reste fragmentée, avec des liens régionaux faibles, des investissements dispersés et des infrastructures mal intégrées. Les principales causes sont une mentalité de développement localisé, un manque de planification nationale globale et un manque de mécanismes de coordination régionale efficaces.

Le processus actuel vise à repenser l’espace de développement avec une vision nationale pour 2050 : créer de nouveaux moteurs de croissance, des corridors économiques et des pôles dynamiques interconnectés, augmentant ainsi la compétitivité du pays. En outre, il vise à utiliser plus efficacement les ressources naturelles – terre, eau, forêts, minéraux – ainsi que l’espace maritime, souterrain et aérien.

Il convient de noter que seulement 28 des 63 provinces et villes ont accès à la mer. Cette fusion élargira l’accès, ce qui est essentiel au développement économique et à la sécurité nationale.

Les fusions ne cherchent pas à imposer, mais plutôt à promouvoir un développement durable par la synergie. La fusion de Thai Binh et de Hung Yên dans la nouvelle province de Hung Yên en est un parfait exemple : avec une superficie deux fois plus grande et plus de trois millions d’habitants, le marché intérieur est élargi et le développement de la production et des services est facilité.

L’intégration permettra une circulation plus libre des capitaux, de la main-d’œuvre et de la technologie, optimisant ainsi les infrastructures et les ressources disponibles. Cette nouvelle unité devrait devenir un centre de développement de premier plan dans le delta du fleuve Rouge.

Le nom et la capitale de la nouvelle province seront soigneusement déterminés, en tenant compte des facteurs historiques, culturels et traditionnels, afin de minimiser l’impact sur la population et les entreprises. Les inquiétudes concernant la « perte du nom de la province » ou le « déplacement loin de la capitale » sont compréhensibles, mais l’intérêt national doit prévaloir.

Les nouvelles capitales provinciales doivent répondre à des critères à long terme : emplacement stratégique, bonnes infrastructures et potentiel d’expansion. De plus, chaque nouvelle ville pourra établir non seulement un centre administratif, mais aussi des centres économiques, culturels et touristiques qui tireront le meilleur parti des ressources des régions fusionnées.

La réorganisation n’est pas simplement une restructuration administrative, mais une stratégie visant à façonner l’espace de développement national pour les cent prochaines années. Au-dessus de toute préoccupation locale, l’objectif suprême doit prévaloir : le développement commun du pays avec ses 100 millions d’habitants.

VNA/CVN