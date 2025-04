Cà Mau

Près de 78% de la campagne d'élimination des logements insalubres est achevée

Après plus de quatre mois, la province de Ca Mau, à l'extrême sud du pays, a achevé près de 78% de son plan d'élimination des logements précaires et délabrés, a annoncé le 15 avril le comité provincial de pilotage de la campagne de logement.

>> Plus de 4.557 milliards de dôngs alloués pour éliminer les logements précaires

>> Redoubler d'efforts pour éliminer totalement l'habitat précaire

>> Le Vietnam a éliminé plus 168.000 logements précaires et insalubres

Dans le cadre de ce programme, 2.068 logements ont été construits ou rénovés à ce jour, atteignant ainsi 77,8% de l'objectif. Deux des neuf localités de la province, au niveau du district, ont déjà atteint leurs objectifs : le district de Ngoc Hien avec 240 logements et la ville de Ca Mau avec 112 logements.

Photo : VNA/CVN

Le programme coûte plus de 222,7 milliards de dongs (8,62 millions de dollars américains) au total, dont plus de 166,7 milliards de dongs ont déjà été déboursés.

D'ici le 30 avril, la province vise à achever la construction et la réparation de logements pour les familles d'anciens combattants et de martyrs, ainsi que pour les ménages bénéficiant du programme national de développement socio-économique des zones abritant des minorités ethniques. L'objectif global est de terminer 4.400 logements pour les bénéficiaires éligibles d'ici le 30 juin.

Outre l'aide standard de 60 millions de dôngs pour chaque nouvelle construction et de 30 millions de dongs pour chaque logement réparé, Ca Mau a identifié 3.124 des 4.400 logements dépourvus de toilettes. Les autorités mobilisent 5 millions de dongs supplémentaires par logement grâce à des financements privés pour combler ce déficit.

Soutenant les efforts de la province, les localités ont formé des groupes de travail communautaires et des équipes de bénévoles au niveau des hameaux et des quartiers. Plus de 2.380 bénévoles répartis dans 95 équipes ont contribué à hauteur de plus de 2.890 jours de travail, pour un montant estimé à 843 millions de dongs. De plus, 255 ménages se sont vu attribuer des terrains résidentiels pour faciliter la construction de nouveaux logements.

VNA/CVN