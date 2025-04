Vinmec : premier centre d’excellence en allergie et immunologie clinique du Vietnam

Le 14 avril 2025, le Centre d’allergie et d’immunologie clinique du Réseau de santé Vinmec a officiellement été reconnu comme Centre d’excellence (Center of excellence - COE en anglais) par l’Organisation mondiale de l’allergie (World Allergy Organization - WAO en anglais). C’est la toute première fois qu’un établissement médical au Vietnam obtient cette distinction, rapprochant ainsi la discipline Allergologie - Immunologie clinique vietnamienne des standards internationaux.

La WAO est l’organisation médicale de référence mondiale dans le domaine des allergies et de l’immunologie clinique. Elle regroupe 115 associations membres issues de pays et territoires répartis sur les six continents. Les centres reconnus comme Centres d’excellence doivent démontrer une expertise remarquable dans les domaines du traitement, de la formation, de la recherche, de l’innovation médicale, ainsi qu’un rayonnement à l’échelle internationale.

À l’issue d’un processus rigoureux d’évaluation - comprenant l’examen de dossiers, l’analyse de preuves scientifiques et une inspection des capacités opérationnelles - le Centre d’allergie et d’immunologie clinique de Vinmec a été officiellement désigné Centre d’excellence par la WAO. Cette reconnaissance confirme non seulement les compétences professionnelles de Vinmec, mais ouvre également l’accès prioritaire à des programmes internationaux de formation, de recherche, d’essais cliniques et à des thérapies innovantes développées par la WAO et ses partenaires académiques de premier plan.

Solutions médicales innovantes et optimales

Le Professeur associé, Docteur en médecine Nguyên Van Dinh, sirecteur du Centre, a déclaré : "Être reconnu comme Centre d’excellence par la WAO est une avancée majeure pour la spécialité d’Allergologie – Immunologie clinique au Vietnam. Cela nous permet de mieux intégrer les progrès en matière de diagnostic et de traitement des maladies allergiques, de participer à la recherche et d’accéder à des thérapies de pointe. Notre personnel médical bénéficie ainsi de formations avancées dispensées par des experts internationaux, leur permettant de proposer des traitements optimaux, personnalisés et sûrs pour leurs patients".

Avant cette reconnaissance, le Centre Vinmec avait déjà obtenu deux distinctions internationales en allergologie : Centre d’excellence pour le traitement de la dermatite atopique selon les normes ADCARE, et pour le traitement de l’urticaire chronique et de l’angio-œdème selon les normes UCARE.

Vinmec est également le premier et unique établissement au Vietnam à avoir reçu l’autorisation du ministère de la Santé pour recourir à des biothérapies et immunothérapies modernes dans le traitement des maladies allergiques et immunitaires chroniques sévères telles que l’asthme, la dermatite atopique, l’urticaire chronique, la rhinosinusite allergique avec polypes nasaux ou encore la conjonctivite allergique.

Actuellement, Vinmec est pionnier dans l’utilisation des tests génétiques pour évaluer les risques d’allergie médicamenteuse, permettant ainsi une personnalisation des protocoles thérapeutiques et une amélioration de la sécurité des patients. Il applique également des traitements par anticorps monoclonaux, une méthode de pointe généralement réservée aux grands centres médicaux internationaux. Par ailleurs, Vinmec a mis en place un programme complet de diagnostic et de gestion des troubles immunitaires congénitaux, permettant un dépistage précoce, un traitement adapté et un suivi à long terme.

Aux côtés de Vinmec, la WAO reconnaît également d’autres centres d’excellence dans la région, notamment l’Université nationale de Singapour, l’Université médicale de Yonsei (République de Corée), l’Hôpital universitaire de Tokyo (Japon) et l’Hôpital universitaire médical de Shanghai (Chine).

Avant Centre d’allergie et d’immunologie clinique, le réseau de santé Vinmec comptait déjà trois Centres d’excellence certifiés à l’international : le Centre de cardiologie, le Centre d’oncologie et le Centre de traumatologie – médecine du sport. Cela s’inscrit dans une stratégie de développement de pôles d’excellence spécialisés, alignés sur les standards mondiaux, afin d’améliorer la qualité des soins et de proposer aux patients des solutions médicales innovantes et optimales.

Texte et photo : Minh Thu/CVN