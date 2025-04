Indice PAPI 2024 : citoyens préoccupés par la corruption, optimistes quant à l’économie

Photo : VNA/CVN

Le rapport PAPI 2024, lancé à Hanoï le 15 avril, reflète les opinions de 18.894 citoyens sélectionnés au hasard dans tout le pays. Les résultats montrent que les citoyens ont évalué l'efficacité des activités gouvernementales sur sept des huit indicateurs de contenu du PAPI pour 2024, supérieure à celle de 2023.

Parmi ces huit indicateurs, quatre ont enregistré des progrès significatifs : "Transparence des décisions locales" (indicateur de contenu 2), "Lutte contre la corruption dans le secteur public" (indicateur de contenu 4), "Gouvernance environnementale" (indicateur de contenu 7) et "Administration électronique" (indicateur de contenu 8). Les trois autres, "Participation citoyenne au niveau local" (indicateur de contenu 1), "Responsabilité verticale envers les citoyens" (indicateur de contenu 3) et "Prestation de services publics" (indicateur de contenu 6), ont enregistré des améliorations. En revanche, l'indicateur de contenu 5, "Procédures administratives publiques", n'a pas enregistré d'amélioration notable.

Selon le classement PAPI 2024, Quang Ninh se classe en tête au niveau national avec un score total de 47,82. Elle est suivie par Tây Ninh et Binh Thuân. Cân Tho, Kon Tum et Kiên Giang figurent quant à elles parmi les villes affichant les scores les plus faibles.

Les provinces et municipalités présentant les niveaux de satisfaction les plus élevés se trouvent principalement dans le Centre septentrional et le littoral du Centre, le delta du fleuve Rouge et le Sud-Est.

Le rapport révèle que l'année dernière, les citoyens se sont déclarés plus satisfaits de la gouvernance et de l'administration publique, soulignant des améliorations en matière de transparence des décisions locales, de lutte contre la corruption dans le secteur public, de gouvernance environnementale et de gouvernance électronique. Cependant, malgré ces progrès, d'importantes marges de manœuvre subsistent pour améliorer encore la performance en matière de gouvernance. Seules trois des huit dimensions de la gouvernance mesurées par le PAPI – la lutte contre la corruption dans le secteur public, l'accès et la qualité des procédures administratives publiques, et l'accès et la qualité des services publics – obtiennent des scores élevés à l'échelle nationale.

De plus, des disparités persistent en matière de satisfaction à l'égard de la gouvernance selon le sexe, l'origine ethnique, le statut migratoire et la région.

La corruption est apparue comme la préoccupation la plus pressante des citoyens en 2024, citée par un nombre record de 22,58% des répondants, soit une forte augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Cette hausse des inquiétudes est probablement due aux affaires de corruption très médiatisées en 2024 et à la visibilité continue de la campagne nationale intensifiée de lutte contre la corruption menée par le gouvernement.

Reflétant l'amélioration de l'économie nationale, le pourcentage de personnes interrogées jugeant la situation économique de leur ménage "mauvaise" ou "très mauvaise" a chuté à 10,2% en 2024, soit le taux le plus bas depuis 2019.

Photo : TH/CVN

Le rapport souligne également l'impact des catastrophes climatiques sur la perception de l'économie des ménages. Près de 40% des personnes interrogées ont déclaré que leur famille ou leur communauté avait été directement touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes au cours de l'année écoulée.

Ramla Khalidi, Représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que les conclusions du PAPI 2024 soulignent l'urgence et l'opportunité de promouvoir l'égalité des sexes, l'inclusion sociale et l'accès équitable aux services publics grâce aux réformes de gouvernance en cours.

Elle a ajouté que ces conclusions offrent une feuille de route fondée sur des données probantes pour améliorer la gouvernance citoyenne et garantir que les réformes institutionnelles se traduisent par des avantages tangibles pour tous les citoyens vietnamiens.

PAPI est le résultat d'une collaboration entre le Centre d'études sur le soutien et le développement communautaires (CECODES) de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), Real-Time Analytics et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le soutien à la coordination du travail sur le terrain des agences centrales du Front de la Patrie du Vietnam et de ses sections provinciales et locales depuis 2009. L'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et d'autres partenaires de recherche ont participé à la recherche approfondie et utilisent les données PAPI pour conseiller les politiques des agences centrales et locales.

VNA/CVN