Hô Chi Minh-Ville progresse dans la réduction durable de la pauvreté

Depuis 2009, Hô Chi Minh-Ville a franchi une étape importante dans sa lutte contre la pauvreté en adoptant une approche multidimensionnelle, garantissant aux ménages défavorisés non seulement une hausse de leurs revenus, mais aussi un accès à un niveau de vie minimum et aux services sociaux essentiels.

Cette évolution a contribué à améliorer non seulement la stabilité financière, mais aussi la qualité de vie globale de nombreux habitants. En 2016, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) du district de Binh Chanh a lancé le programme "Moyens de subsistance pour un avenir durable", qui a aidé des centaines de ménages à se doter des outils nécessaires pour générer des revenus et sortir progressivement de la pauvreté.

Pham Thi Lan, qui n’avait ni terre ni emploi stable, en est un exemple. Grâce au financement d’entreprises locales, le Comité du FPV du district lui a fourni une machine à coudre en 2018.

"Une fois la machine à coudre en main, j’ai commencé à prendre des commandes de vêtements dans les magasins locaux et à proposer des services de réparation à mes voisins. Cela a permis à ma famille d’avoir une source de revenus stable", explique-t-elle.

Son mari a également trouvé un emploi dans une petite entreprise, ce qui a permis à la famille de commencer à faire des économies. Début 2018, Mme Lan était ravie de voir sa maison autrefois délabrée remplacée par une maison en dur, et ses enfants sont désormais scolarisés.

De nombreux autres ménages du district ont également bénéficié d’un soutien similaire. Le programme d’aide aux moyens de subsistance suit un processus clair : planification et évaluation des besoins, sélection des bénéficiaires et suivi de la mise en œuvre. Ainsi, près de 84% des ménages participants ont utilisé efficacement les soutiens qui leur sont fournis.

Au début de la période 2021-2025, la ville comptait plus de 58.000 ménages pauvres et quasi-pauvres, soit 2,3% des ménages locaux. Pour y remédier, elle a mis en place diverses politiques et programmes de soutien, notamment le développement de la production et des entreprises, la diversification des moyens de subsistance, les microcrédits, la formation professionnelle, le soutien nutritionnel, l’aide à l’éducation et l’aide au logement.

Changement des mentalités

L’un des points forts du programme est le changement de mentalité des ménages pauvres et quasi-pauvres.

La famille de Huynh Van Beo, dans le district de Binh Thanh, en est un exemple. Autrefois considérée comme pauvre, cette famille de six personnes a réussi à améliorer sa situation grâce à l’accès à des prêts préférentiels et au don d’une moto, ce qui lui a permis de gagner sa vie. "Nos revenus sont stables et nous avons rénové notre maison. Je voulais offrir cette opportunité à ceux qui en ont le plus besoin", a fait savoir Huynh Van Beo.

Sa famille faisait partie des 122 ménages du district qui se sont volontairement retirés du programme de réduction de la pauvreté fin 2024.

Le district de Binh Thanh a été officiellement reconnu comme ne comptant aucun ménage pauvre selon la norme de pauvreté multidimensionnelle de la ville, un an plus tôt que prévu. Ce résultat est dû à diverses initiatives sociales, notamment une couverture maladie, des services d’aide à l’insertion professionnelle, des exonérations de frais de scolarité, une aide à la rénovation domiciliaire et des prêts à taux préférentiels.

Actuellement, de nombreux districts de Hô Chi Minh-Ville ont atteint leurs objectifs d’élimination de la pauvreté selon la norme de pauvreté multidimensionnelle de la ville pour la période 2021-2025.

Selon Nguyên Thi Hông Hà, cheffe du bureau du Comité de pilotage pour la réduction durable de la pauvreté de Hô Chi Minh-Ville, la ville a réduit le nombre de ménages pauvres et quasi-pauvres de 69.914, soit 2,7% du total des ménages, au cours de la période étudiée. À ce jour, 13 districts ont atteint l’objectif de sortie de la pauvreté, et les neuf autres devraient l’atteindre au premier trimestre de cette année.

L’un des succès marquants du programme a été la prise de conscience et l’autonomie croissantes des ménages pauvres et quasi-pauvres. Nombre d’entre eux se sont efforcés de stabiliser leur vie et de poursuivre une formation professionnelle et un emploi, en tirant le meilleur parti des possibilités de soutien qui leur étaient offertes et en réduisant leur dépendance à l’égard du gouvernement ou de l’aide extérieure.

Trân Thi Diêu Thuy, vice-présidente du Comité populaire municipal, a souligné qu’au cours des prochaines années, la ville poursuivrait la mise en œuvre de stratégies durables de réduction de la pauvreté, évitant aux personnes de retomber dans la pauvreté et favorisant une croissance économique inclusive et la sécurité sociale.

D’ici 2030, Hô Chi Minh-Ville vise à relever son seuil de pauvreté à deux fois la norme nationale, à éliminer la pauvreté selon les normes nationales et à réduire le nombre de ménages pauvres selon les normes municipales à moins de 0,5%.

La ville continuera d’explorer des solutions pratiques pour soutenir la production et les entreprises, créer des opportunités et permettre aux personnes démunies de vivre de manière indépendante et confiante, transformant ainsi leur vie de la pauvreté à la prospérité et contribuant à la construction d’une ville vivable, moderne, civilisée et compatissante, a indiqué Trân Thi Diêu Thuy.

