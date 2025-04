Vers la création de 11 zones spéciales à partir de districts insulaires

Conformément aux conclusions du Bureau politique, du Secrétariat et à la Résolution n°60-NQ/TW du 11 e plénum du XIII e mandat du Parti, le gouvernement étudie la transformation de districts et de villes insulaires en unités administratives de niveau communal, appelées zones spéciales.

Le projet prévoit la création de 11 zones spéciales de ce genre, placées sous la gestion de provinces, à savoir Vân Dôn, Cô Tô, Cat Hai, Truong Sa, Hoàng Sa, Phu Quy, Kiên Hai, Bach Long Vi, Côn Co, Ly Son et Côn Dao. La ville de Phu Quôc, relevant de la province de Kiên Giang, serait quant à elle scindée en deux zones spéciales distinctes : Phu Quôc et Thô Châu.

La réorganisation des unités administratives envisagée structurerait les autorités locales en deux niveaux : le niveau provincial, comprenant les provinces et les villes relevant du ressort central, et le niveau communal, regroupant les communes, les quartiers (sur le continent) et les futures zones spéciales (sur les îles). Les échelons administratifs au niveau des districts seraient supprimés.

Cette restructuration devrait entraîner une diminution significative du nombre total d’unités administratives au niveau communal.

