La presse stimule le développement des industries culturelles

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la Télévision nationale du Vietnam et le Comité populaire de la ville de Hai Phong (Nord), a organisé le 31 mai un forum sur le rôle de la presse dans la promotion du développement des industries culturelles.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Quốc Minh - rédacteur en chef du journal Nhân Dân, vice-président de la Commission centrale de propagande et d’éducation, président de l’Association des journalistes du Vietnam - le développement des industries culturelles nécessite la participation, le consensus et l’encouragement de toute la société, au sein de laquelle la presse joue un rôle particulièrement important.

Faire rayonner la culture vietnamienne à l’international

La presse n’est pas seulement un pont transmettant l’inspiration et promouvant les valeurs culturelles, mais aussi une force pionnière dans la diffusion des initiatives, l’analyse critique des politiques et la construction d’un environnement culturel sain.

Dans la pratique récente, de nombreux programmes artistiques, saisons touristiques et festivals ont été valorisés et ont acquis leur notoriété grâce à la médiatisation, devenant ainsi de grands événements culturels et touristiques attirant un large public, tant national qu’international.

Les formes d’art traditionnelles telles que le tuồng - théâtre classique, le chèo - théâtre populaire, le cải lương - théâtre rénové, le ca trù - le chant ả đào et le chant alterné quan họ, ainsi que de jeunes artistes talentueux tournés vers l’international doivent leur rayonnement à la diffusion et à la promotion assurées par les médias et la presse.

Les productions cinématographiques, la musique pop et la mode, mises en avant par les médias, sont devenues des tendances, contribuant à élargir les marchés de consommation, à stimuler la créativité et à intégrer la culture vietnamienne dans le monde.

Le vice-ministre permanent du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a affirmé que la presse joue un rôle déterminant dans la promotion du développement des industries culturelles, tant par sa propre dynamique que comme catalyseur entre la presse et les autres acteurs de ces industries.

Photo : VNA/CVN

La presse constitue non seulement un pont créatif entre tradition et modernité, entre les valeurs culturelles vietnamiennes et celles du monde, mais aussi un espace de débat social, un canal de réception et de transmission des opinions des citoyens, experts, artistes et entreprises auprès des organismes gouvernementaux, contribuant ainsi à l’amélioration des politiques et des lois relatives aux industries culturelles.

La presse, une composante de l’industrie culturelle

Trân Thị Hoàng Mai, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Hai Phong, a déclaré que la presse est considérée comme une composante à part entière de l’industrie culturelle. Elle constitue à la fois un maillon de la chaîne de création et un canal de diffusion ayant un impact multidimensionnel sur les activités créatives de l’industrie culturelle.

Ces derniers temps, Hai Phong a mis en place de nombreuses orientations et politiques, et a alloué d’importantes ressources pour renforcer le rôle de la presse, tant dans la communication et la promotion de l’image de la ville, que dans l’accompagnement, la stimulation et l’orientation du développement de son industrie culturelle.

Dans le contexte de l’extension des frontières administratives avec la fusion de Hai Phong et Hai Duong, l’industrie culturelle est identifiée comme l’un des piliers du développement durable, aux côtés des secteurs industriels du port maritime, de la logistique et de la ville intelligente de Hai Phong.

Hoàng Lan/CVN