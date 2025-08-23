Le Vietnam affirme son rôle proactif dans la coopération culturelle mondiale

Le 22 août, au siège de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, s’est tenue une conférence internationale sur le thème "Conservation du patrimoine et développement des industries culturelles et créatives".

L’événement, organisé en coopération avec la Fédération des associations UNESCO du Vietnam (VFUA), s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la fondation de l’UNESCO (1945-2025) et en prélude au 50e anniversaire de l’adhésion officielle du Vietnam à l’organisation (1976-2026).

Cette rencontre a mis en évidence le rôle proactif et la position affirmée du Vietnam dans l’espace culturel mondial, tout en réaffirmant son engagement à préserver le patrimoine culturel et naturel et à promouvoir un développement durable des industries culturelles.

Lors de la conférence, Lianggeng Dong, membre permanent du Secrétariat de la Fédération mondiale des associations, centres et clubs UNESCO (FMACU), a transmis un message du président de la FMACU, Bolat Akchulakov, félicitant le Vietnam, l’un de ses membres les plus dynamiques et les plus dévoués, citant les initiatives vietnamiennes comme des modèles de créativité et d’engagement.

Il a souligné le rôle de la conférence dans le renforcement de la coopération internationale pour la préservation du patrimoine, créant une dynamique d’innovation et de développement durable.

Trân Van Manh, vice-président permanent et secrétaire général de la FMACU, également vice-président de la Fédération Asie-Pacifique des clubs et associations UNESCO (AFUCA), a qualifié la Déclaration de Ha Long de "phare" de l’événement.

La déclaration appelle à la protection du patrimoine en tant que bien commun de l’humanité, à la célébration de la diversité culturelle pour la paix et le développement, à la promotion des industries créatives durables et à la promotion des échanges transfrontaliers.

Les délégués ont débattu de questions urgentes telles que le rôle de l’UNESCO dans la sauvegarde du patrimoine dans un contexte d’urbanisation et de changement climatique ; la transformation numérique grâce à l’IA, au big data et à la réalité augmentée ; le développement des industries créatives, de l’artisanat au contenu numérique, via la réforme de l’éducation et les partenariats public-privé ; et la protection du patrimoine immatériel dans les communautés défavorisées.

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Dinh Duc Hoàng, directeur général adjoint du Centre d’information de l’UNESCO (UNET), a déclaré que la conférence avait attiré des experts internationaux, la diaspora vietnamienne et des entreprises internationales.

Fort de 4.000 ans d’histoire, a-t-il souligné, le Vietnam a de précieux enseignements - à la fois douloureux et fiers - en matière de protection du patrimoine, dont ses partenaires peuvent bénéficier.

Un temps fort culturel de l’événement a été la collection d’ao dai (robe longue vietnamienne) baptisée "Lúa" (riz) du créateur Lê Thanh Danh, présentée par l’Association des femmes vietnamiennes en Europe. Utilisant de la soie traditionnelle aux motifs de riz doré et des chapeaux coniques stylisés, la collection évoquait la simplicité et l’identité vietnamienne.

La VFUA a également honoré des organisations et des individus pour leurs contributions au patrimoine et aux industries culturelles, en reconnaissant celles qui "choisissent l’action plutôt que l’indifférence, l’innovation plutôt que la passivité et la responsabilité plutôt que la nostalgie".

Nguyên Tiên Thanh, directeur général de la Maison d'édition de l'éducation du Vietnam, a déclaré que la conférence posait une question urgente : comment concilier patrimoine et développement à l’ère numérique, où la culture doit également fonctionner comme une industrie tout en préservant des valeurs durables.

En marge des discussions, les participants ont participé à des visites de sites européens du patrimoine mondial, à des échanges culturels et à des cérémonies célébrant les réalisations en matière de conservation et d’industrie créative, promouvant ainsi les valeurs de paix, de créativité et de développement durable de l’UNESCO.

