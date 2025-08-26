Flux d’IDE : l’Europe et les États-Unis séduits par le Vietnam

Dans un contexte où les flux d’investissements directs étrangers (IDE) à l’échelle mondiale restent marqués par les incertitudes liées aux tensions commerciales, aux fluctuations géopolitiques et aux politiques tarifaires, le Vietnam continue d’attirer des signaux positifs.

Outre les investisseurs traditionnels venus du Japon, de la République de Corée ou de Singapour, les capitaux en provenance des États-Unis et d’Europe commencent à émerger, contribuant à élever la qualité des IDE au Vietnam.

L’un des faits marquants récents est la venue du groupe ExxonMobil (États-Unis), qui a entrepris une mission d’étude dans la zone de Nam Van Phong (province de Khanh Hoa) pour envisager la construction d’une raffinerie moderne, d’un montant estimé à 10 milliards de dollars. Selon les prévisions, il s’agirait de la première raffinerie quasi "zéro émission" d’ExxonMobil. Le groupe devrait finaliser ses études en 2027, lancer les procédures d’investissement à partir de 2031 et mettre en service l’usine en 2035. Bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise, cette information a déjà renforcé l’attrait du Vietnam aux yeux des investisseurs internationaux.

Parallèlement, les activités liées aux IDE se montrent particulièrement dynamiques. En août 2025, la province de Bac Ninh a accordé des certificats à neuf nouveaux projets, pour un capital total de 322,5 millions de dollars, tout en enregistrant neuf projets d’extension représentant 762 millions de dollars supplémentaires, ainsi que deux projets d’élargissement d’investissements d’environ 300 millions de dollars. En un seul mois, Bac Ninh a donc attiré plus d’un milliard de dollars d’IDE. Depuis sa fusion avec Bac Giang, la province consolide son statut de véritable "aimant" à capitaux dans le Nord du pays, notamment dans les secteurs de haute technologie et des semi-conducteurs.

D’autres projets de grande envergure ont également été lancés, tels que la Ville intelligente du Nord de Hanoï (4,2 milliards de dollars), fruit de la coentreprise BRG - Sumitomo, l’usine Tonly d’appareils électroniques intelligents à Quang Ninh, l’usine agroalimentaire de Pepsico à Ninh Binh ou encore le projet d’infrastructures du parc industriel WHA à Thanh Hoa.

Selon le Département de l’investissement étranger du ministère des Finances, le Vietnam a enregistré, durant les sept premiers mois de 2025, 24,1 milliards de dollars d’IDE, soit une hausse de 27,3% en glissement annuel. Les experts de Savills Vietnam estiment que cette tendance stable découle en partie des réformes administratives, de la réorganisation territoriale et de la mise en place d’un modèle de gouvernance locale à deux niveaux, améliorant l’efficacité de la gestion publique.

Dans le même esprit, la Résolution N°68-NQ/TW relative au développement du secteur privé est considérée comme un levier essentiel pour attirer des flux d’investissements de qualité. Plusieurs opérations de fusions-acquisitions (M&A) d’envergure en témoignent, notamment l’acquisition par CapitaLand d’un projet à Binh Duong auprès de Becamex IDC pour 553 millions de dollars, ou encore le partenariat entre Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi et NTT Urban Development avec le groupe Kim Oanh pour développer le projet The One World.

Signe encourageant, les grands groupes européens et américains manifestent désormais un intérêt croissant. Le ministre des Finances Nguyên Van Thang a cité Qualcomm, LEGO ou SYRE parmi les entreprises envisageant des projets à plusieurs milliards de dollars, avec des investissements orientés vers la R&D et les technologies de pointe.

Au Forum mondial des affaires 2025, le président de l’Association des entreprises allemandes (GBA) et vice-président de Hettich pour l’Asie du Sud-Est, Alexander Ziehe, a souligné que 80% des sociétés allemandes présentes au Vietnam se disent satisfaites de leur environnement d’affaires, et 38% projettent d’élargir leurs activités dans les deux années à venir. Selon lui, le Vietnam n’est pas seulement un centre de production, mais également une porte d’entrée stratégique vers les marchés régionaux et mondiaux, offrant des opportunités dans les domaines de la haute technologie, de l’automatisation, des énergies renouvelables, des technologies vertes, de la consommation haut de gamme et de la formation professionnelle.

Si les flux de capitaux en provenance d’Europe et des États-Unis demeurent encore modestes, les signaux positifs émanant des multinationales et des associations d’entreprises étrangères laissent entrevoir une nette accélération à court terme. Cette évolution devrait jouer un rôle décisif dans l’amélioration qualitative des IDE au Vietnam, contribuant ainsi à une croissance durable et de long terme.

