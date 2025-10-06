Les IDE du Vietnam atteignent leur plus haut niveau en cinq ans

Les investissements directs étrangers (IDE) du Vietnam ont atteint leur plus haut niveau en cinq ans entre janvier et septembre, atteignant 18,8 milliards de dollars, soit une hausse de 8,5% en glissement annuel, a annoncé le 6 octobre l'Office national des statistiques du Vietnam relevant du ministère des Finances.

Au total, 15,56 milliards de dollars ont été investis dans l'industrie manufacturière et la transformation, 1,37 milliard de dollars dans l'immobilier et 598,7 millions de dollars dans la production et la distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et de climatisation.

Au 30 septembre, le total des investissements étrangers enregistrés s'élevait à 28,54 milliards de dollars, en hausse de 15,2% en glissement annuel. Ce chiffre comprend les nouveaux capitaux enregistrés, les capitaux d'investissement ajustés et les acquisitions d'actions par des investisseurs étrangers.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, les autorités ont accordé des licences à 2.926 nouveaux projets, pour un capital social total de 12,39 milliards de dollars. Si le nombre de projets a augmenté de 17,4% par rapport à la même période l'an dernier, le capital social a diminué de 8,6%.

Parallèlement, le capital ajusté de 1.092 projets a bondi de 48% pour atteindre 11,32 milliards de dollars. Les investisseurs étrangers ont également injecté 4,84 milliards de dollars par le biais d'apports en capital et d'achats d'actions, soit une hausse de 35% par rapport à l'année précédente.

Sur le plan géographique, Singapour a été le premier investisseur au Vietnam, avec 3,43 milliards de dollars. La Chine suivait avec 2,88 milliards de dollars, tandis que Hong Kong (Chine) a investi 1,06 milliard de dollars. La Suède s'est distinguée avec 1 milliard de dollars, aux côtés du Japon (918,4 millions de dollars), de Taïwan (Chine) (778,9 millions de dollars) et de la République de Corée (565,2 millions de dollars).

