Dà Nang attire investissements et visiteurs allemands

Le 23 septembre après-midi, l’Union des organisations d’amitié de Dà Nang et l’Association d’amitié Vietnam - Allemagne de cette ville du Centre ont conjointement organisé un "Programme d’échanges d’amitié" à l’occasion du 50 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Allemagne (23 septembre).

>> La ville de Dà Nang cherche à coopérer avec des partenaires français

>> Les investisseurs japonais lancent des projets immobiliers à Dà Nang

>> Dà Nang attire une vague d'investissements dans l'intelligence artificielle

Photo: nhandan.vn/CVN

Dans son discours de bienvenue, Nguyên Huu Lai, président de l’Association d’amitié Vietnam - Allemagne de Dà Nang, a souligné que c’était une occasion particulièrement significative pour revenir sur le parcours de développement de l’amitié et de la coopération globale entre les deux pays.

Actuellement, Dà Nang compte 28 projets d’investissements directs allemands enregistrés, avec un capital total d’environ 671,4 millions de dollars. Au cours des huit premiers mois de 2025, la ville a accueilli plus de 127.000 visiteurs allemands, ce qui la place dans le Top 15 des marchés touristiques de Dà Nang.

Lors de l’événement, Andrea Maria Suhl, consule générale d’Allemagne à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam - Allemagne n’était pas seulement une occasion de se remémorer le passé, mais aussi un point de départ vers un avenir prometteur.

Elle a exprimé le souhait que les deux parties poursuivent leurs efforts communs afin de renforcer davantage l’amitié et le partenariat, dans l’intérêt des deux nations et pour un avenir pacifique et durable.

Le programme a affirmé que Dà Nang n’est pas seulement une ville dynamique et agréable à vivre, mais aussi une destination de coopération fiable et appropriée pour élargir les relations d’amitié Vietnam - Allemagne dans la nouvelle période.

VNA/CVN