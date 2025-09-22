Plus de 14 milliards de dôngs investis dans la première piste cyclable à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville passe à la vitesse supérieure dans sa transition vers une mobilité plus verte. Elle tente de construire sa toute première piste cyclable, un projet ambitieux de près de 6 km sur l'avenue Mai Chi Tho, dont l'investissement s'élève à plus de 14 milliards de VND.

Un projet concret pour une ville plus verte

Le projet, mené par le Centre de gestion et d'exploitation du trafic urbain, est sur le point d'entrer en phase de réalisation. Cette future piste cyclable, d'une longueur de 5,8 km et d'une largeur de 2 m, permettra aux cyclistes de circuler en toute sécurité, séparés des véhicules motorisés.

Le revêtement en asphalte et le marquage au sol clair garantiront une bonne visibilité et une sécurité optimale. Des aménagements supplémentaires sont également prévus, tels que des aires de repos, des parkings à vélos et des stations de vélos en libre-service, favorisant ainsi l'accès et l'intégration du vélo dans le quotidien des habitants.

Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de la ville, visant à créer un réseau cyclable public qui se connectera aux autres modes de transport, tels que le bus, les navettes fluviales et le métro. L'objectif d'ici 2030 est ambitieux : la mise en service d'au moins 8.000 vélos publics. Ce système, entièrement financé par des fonds privés, allégera la charge budgétaire de l'État tout en encourageant la participation du secteur privé au développement durable.

Tendance mondiale pour des villes plus respirables

Hô Chi Minh-Ville s'inspire de l'exemple d'autres grandes métropoles qui ont déjà adopté des politiques similaires pour réduire la pollution et les embouteillages. De Londres (Grande-Bretagne) à Séoul (République de Corée), en passant par Lisbonne (Portugal), nombreuses sont les villes qui ont investi massivement dans des infrastructures dédiées aux vélos et aux piétons. Ces succès à l'étranger démontrent que de telles initiatives sont non seulement bénéfiques pour l'environnement, mais aussi pour la qualité de vie des habitants.

En choisissant de s'engager sur la voie de la mobilité douce, Hô ChiMinh-Ville franchit une étape décisive pour transformer l'expérience de la ville, en offrant une alternative durable et saine à la voiture.

Texte et photos : Quang Châu/CVN