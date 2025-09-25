L’IFC prête 200 millions de dollars à LG Innotek Vietnam Hai Phong

Afin de renforcer les capacités de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie électro-électronique au Vietnam, la Société financière internationale (IFC) a annoncé, le 24 septembre, un investissement de 200 millions de dollars dans la société à responsabilité limitée LG Innotek Vietnam Hai Phong (LGITVH).

>> Becamex - IFC : partenariat sur l’évaluation de parcs éco-industriels

Le secteur électronique vietnamien représente environ 40% du total des exportations du pays et emploie plus de 900.000 travailleurs. Cependant, il reste confronté à plusieurs défis, notamment une dépendance aux composants importés, une production centrée principalement sur l’assemblage final, et une valeur ajoutée domestique encore limitée.

Photo : LG/CVN

Le prêt accordé par l’IFC à LGITVH contribuera à renforcer la compétitivité de l’entreprise et à stimuler les exportations de produits à forte valeur ajoutée. Le projet devrait permettre de diversifier la gamme de produits, d’accroître la part des intrants locaux et d’intégrer des processus de production complexes, renforçant ainsi la compétitivité de l’ensemble du secteur.

"Le prêt de l’IFC améliorera considérablement la compétitivité mondiale de LG Innotek, tout en augmentant les capacités de production et la qualité des produits de LGITVH", a déclaré Ji-hwan Park, directeur financier et vice-président exécutif de LG Innotek.

Actuellement, l’entreprise exploite deux usines à Hai Phong avec plus de 5.000 employés. Grâce au financement de l’IFC, LGITVH prévoit de construire une troisième usine afin d’élargir ses capacités de production de modules de caméras pour smartphones. Ce projet transformera les activités de LGITVH en un complexe industriel de fabrication intégré, renforcera la coopération avec les fournisseurs locaux pour répondre aux normes mondiales, tout en favorisant l’augmentation de la valeur ajoutée domestique et le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

"Avec le soutien de l’IFC, l’expansion des capacités de production de l’un des principaux fabricants sud-coréens de technologies électroniques devrait marquer un tournant pour l’industrie manufacturière au Vietnam", a estimé Carsten Mueller, directeur de l’Industrie, de l’Agriculture et des Services pour la région Asie-Pacifique de l’IFC.

Le projet devrait également générer de nombreuses opportunités d’emplois nouveaux, directs et indirects, dans l’ensemble de la chaîne de valeur de LGITVH, notamment dans les domaines de la logistique, du transport, de l’emballage et d’autres secteurs connexes.

Ce financement est mis en œuvre sous la forme d’un prêt lié à des objectifs de développement durable, destiné à encourager LG Innotek à réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à la trajectoire de durabilité de l’entreprise. L’IFC accompagnera également LGITVH dans l’élaboration et la mise en œuvre du cadre de gestion de ce prêt aligné sur les objectifs de développement durable.

NDEL/VNA/CVN