Khanh Hoa mise sur ses atouts pour renforcer son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Dotée d'un fort potentiel de développement grâce à la complémentarité entre mer, montagnes et plaines, la province de Khanh Hoa s'emploie depuis plusieurs années à moderniser ses infrastructures, à accélérer la réforme administrative et à mettre en œuvre des politiques incitatives ciblées, attirant un nombre croissant d’investisseurs étrangers.

De nombreux projets d'investissement direct étranger (IDE) y fonctionnent efficacement, contribuant à préparer la province à devenir une municipalité placée sous l'autorité centrale d'ici 2030. Avec une superficie de plus de 8.555 km² et un littoral de plus de 500 km - le plus long du pays -, Khanh Hoa dispose d'un vaste espace de développement riche en opportunités. En juillet 2025, le Comité provincial du Parti a adopté la Résolution n°01 fixant un objectif de croissance à deux chiffres pour la période 2025-2030, reposant sur quatre piliers : industrie et énergie ; tourisme et services ; urbanisme et construction ; sciences, technologies et transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, la province concentre ses efforts sur trois priorités : la formation des ressources humaines, la résolution des projets en suspens et l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public. Elle investit dans de nouvelles autoroutes, ports maritimes et aéroports afin de renforcer sa logistique et de consolider un axe de croissance nord-sud. Le sud de la province, riche en énergies renouvelables (éolien, solaire) et en atouts portuaires, attire particulièrement les investisseurs étrangers dans l'industrie et l'énergie.

Khanh Hoa développe aussi de nouvelles zones industrielles et urbaines et construit un réseau touristique intégré reliant Nha Trang, Vân Phong, Ninh Chu et Nui Chua, avec l'ambition de bâtir une destination balnéaire et écologique de classe internationale.

Selon Châu Ngô Anh Nhân, directeur du Département des finances, la province a attiré 62 projets d'investissement hors budget au cours des huit premiers mois de l'année, pour un montant total de plus de 391.000 milliards de dôngs. Elle compte actuellement 163 projets d'IDE représentant près de 5,1 milliards de dollars de capitaux enregistrés.

Créée en 2006, la Zone économique de Vân Phong joue un rôle moteur. Son plan global, approuvé en 2023, a permis d'accueillir 24 projets d'IDE totalisant 5,4 milliards de dollars, dont 3,3 milliards déjà réalisés. Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de la zone a dépassé un milliard de dollars (+63 %), avec des exportations atteignant 751 millions de dollars.

Malgré ce dynamisme, des défis subsistent : infrastructures industrielles inégales, port de Vân Phong encore sous-exploité, manque de main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs de haute technologie, des énergies renouvelables et de la logistique internationale.

Pour franchir une nouvelle étape, Khanh Hoa mise sur la modernisation de ses infrastructures, la simplification administrative et des incitations fiscales et douanières ciblées, dans le but de créer un environnement d'affaires équitable et attractif et de s'imposer comme une destination privilégiée pour les investisseurs internationaux.

VNA/CVN