Le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville élargit les opportunités de connexion et d’investissement

Le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville 2025 s’est ouvert mercredi 24 septembre et a attiré plus de 10.000 participants, dont 5.000 entrepreneurs, Pdg et investisseurs, ainsi que des représentants de 50 Fonds d’investissement nationaux et internationaux.

Photo : BTC/CVN

Co-organisé par l’Association des jeunes entrepreneurs de Hô Chi Minh-Ville (YBA HCM) et l’Association des femmes entrepreneures de Hô Chi Minh-Ville (HAWEE), cet événement de quatre jours s’est imposé comme l’un des forums des affaires les plus influents de la ville.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Lê Tri Thông, président de la YBA HCM, a déclaré que non seulement cet événement est un lieu de présentation de produits et de recherche de partenaires, mais affirme le dynamisme, l’intelligence et les aspirations des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

Il a espéré que que, grâce à cet événement, Hô Chi Minh-Ville développera de nouvelles chaînes de valeur et de nombreuses marques vietnamiennes suffisamment compétitives pour rayonner à l’international, contribuant ainsi positivement au développement global de cette région économique clé du Sud.

Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Service municipal de l’industrie et du commerce, a déclaré que le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville 2025 ouvre des opportunités de promotion du commerce et de connexion des marchés nationaux et étrangers.

Cet événement offre également l’occasion pour les entreprises de diffuser de nouvelles valeurs, d’appliquer des technologies, de s’orienter vers le développement durable et d’améliorer leur compétitivité.

Selon elle, l’organisation par la mégapole du Sud de forums économiques de grande envergure, tels que le Sommet des affaires de Hô Chi Minh-Ville, constitue une étape concrète pour positionner la ville dans le processus d’intégration mondiale.

Le sommet compte 150 stands d’exposition, représentant un large éventail de secteurs d’activité, créant une plateforme dynamique de réseautage, de présentation de produits et de coopération commerciale.

Une série de tables rondes et de séances en groupes a exploré des sujets tels que l’autonomisation des cadres intermédiaires pour une croissance durable ; les tendances d’investissement dans les transports verts et l’électromobilité ; la navigation sur les marchés financiers internationaux et les stratégies d’introduction en bourse à Singapour ; l’exploitation des accords de libre-échange du Vietnam pour l’expansion mondiale ; et le leadership, l’innovation et l’héritage à l’ère de l’intelligence artificielle.

Des intervenants de tous les secteurs ont partagé leurs points de vue sur l’équilibre entre progrès technologique et valeurs humaines fondamentales, la résolution des défis et l’identification des tendances en matière d’investissement durable.

Les discussions porteront également sur la réduction des émissions, les infrastructures vertes et le potentiel de croissance du marché vietnamien des véhicules électriques. Des experts proposeront également des conseils pour optimiser les échanges internationaux et tirer parti des accords de libre-échange vietnamiens.

Un temps fort du sommet sera la signature de deux accords stratégiques. Le premier, entre la compagnie par actions de joaillerie Phu Nhuân (PNJ), VGREEN, GSM et VinFast, a lancé des programmes de transition vers les taxis verts et les véhicules électriques pour les employés des entreprises, soulignant ainsi le rôle du secteur privé dans l’accélération de la mobilité verte ;

Le deuxième accord, entre VGREEN et Chargepoint, prévoit le déploiement de 5.000 stations d’échange de batteries pour motos électriques au Vietnam, un atout majeur pour les infrastructures de mobilité électrique du pays.

VNA/CVN