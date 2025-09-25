Des entreprises sud-coréennes à la recherche d'opportunités d'investissement à Cân Tho

Le Comité populaire de la ville de Cân Tho a tenu, le 24 septembre, une séance de travail avec une délégation d'entreprises de la République de Corée venues explorer des opportunités de coopération et d'investissement dans le delta du Mékong.

>> Renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et les entreprises sud-coréennes

>> Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc reçoit le Pdg de la Banque industrielle sud-coréenne

>> Le groupe SK sud-coréen souhaite contribuer au développement du Vietnam

Nguyên Tuân Anh, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, a souligné que cette visite illustre l'intérêt croissant des entreprises sud-coréennes pour le climat d'affaires de Cân Tho et témoigne du développement florissant des relations Vietnam - République de Corée.

Photo : tuoitre/CVN

À ce jour, Cân Tho a attiré 14 projets d'investissement direct d'entreprises et de partenaires sud-coréens, pour un capital total d'environ 316 millions de dollars, ainsi que deux projets d'aide publique au développement (APD) de la République de Corée.

Le responsable a souligné que Cân Tho est un pôle dynamique du delta du Mékong et un centre régional pour l'économie, la culture, l'éducation, les sciences, les technologies et la santé.

Il a souligné les secteurs prioritaires de la ville pour les investissements sud-coréens, notamment les hautes technologies, l'innovation, les technologies de l'information, les technologies de transformation, les énergies renouvelables, les infrastructures logistiques, le développement urbain intelligent et la promotion du tourisme. Le responsable s'est engagé à accompagner les investisseurs et à faciliter leur développement à long terme.

Pour leur part, les entreprises sud-coréennes ont manifesté leur intérêt pour la gestion intelligente du trafic, la transformation numérique, les actifs numériques et la logistique, tout en insistant sur la nécessité de former des ressources humaines hautement qualifiées pour répondre aux besoins futurs de coopération.

Compte tenu du développement du réseau de transport de Cân Tho, en particulier des autoroutes clés, les entreprises sud-coréennes ont également exprimé leur volonté de collaborer dans l'exploitation portuaire selon les normes internationales, ainsi que dans la mise en place de systèmes de transport et de logistique intelligents.

À l'issue de la réunion, cinq protocoles d'accord ont été signés entre les agences de Cân Tho et leurs partenaires sud-coréens.

VNA/CVN