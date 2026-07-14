Les Houthis revendiquent une attaque par missiles et drones contre un aéroport saoudien

Le groupe houthi du Yémen a déclaré lundi 13 juillet avoir lancé des missiles balistiques et des drones contre l'aéroport international d'Abha, en Arabie saoudite, affirmant que cette opération constituait une riposte à ce qu'il a qualifié de frappes aériennes saoudiennes contre l'aéroport international de Sanaa plus tôt dans la journée.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Yahya Sarea, porte-parole militaire des Houthis, a déclaré dans un communiqué télévisé diffusé par la chaîne Al-Masirah, contrôlée par les Houthis, que l'opération avait visé l'aéroport d'Abha, dans le Sud-Ouest de l'Arabie saoudite, à l'aide "d'un certain nombre de missiles balistiques et de drones".

"L'opération a atteint avec succès ses objectifs", a déclaré M. Sarea, sans fournir de précisions sur d'éventuelles victimes ou l'étendue des dégâts.

Le porte-parole a mis en garde les compagnies aériennes contre l'utilisation de l'espace aérien saoudien tant que les restrictions sur les vols à destination et en provenance de l'aéroport international de Sanaa ne seraient pas levées.

Il a également déclaré que l'Arabie saoudite assumerait la responsabilité des conséquences de cette dernière escalade et a affirmé que les forces houthies prendraient de nouvelles mesures afin de mettre fin à ce que le groupe a qualifié de "blocus" de l'aéroport de Sanaa.

Xinhua/VNA/CVN