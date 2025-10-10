Le cinéma célèbre le 71e anniversaire de la Libération de la capitale

L’Institut du film du Vietnam organise une série d’événements intitulés "Journées du cinéma vietnamien" au cinéma Ngoc Khanh, à Hanoï, du 8 au 10 octobre, à l’occasion du 71 e anniversaire de la Libération de la capitale (10 octobre 1954 - 2025).

Photo : CTV/CVN

Le programme propose trois films classiques qui illustrent avec brio les étapes historiques et la beauté culturelle de Hanoï : Phia Bac Thu Dô (Le Nord de la capitale) le 8 octobre à 21h00, Long Thành Câm gia ca (Chant pour une guitariste de Hanoi) le 9 octobre à 09h00, et Hà Nôi 12 ngày dêm (Hanoï 12 jours et nuits) le 10 octobre à 09h00.

Cet événement offre non seulement au public l’occasion de se remémorer les traditions héroïques de Hanoï à des moments clés de son histoire, mais aussi de permettre aux jeunes générations de mieux comprendre les valeurs culturelles de la capitale et l’esprit indomptable de ses habitants à travers les époques.

Phia Bac Thu Dô, réalisé par Huy Thanh et sorti en 1977, raconte une histoire d’amour, de famille et des ouvriers chargés de protéger la centrale électrique de Yên Phu pendant les bombardements américains sur Hanoi.

Long Thành Câm gia ca, réalisé par Dào Ba Son, sorti par le studio Giai Phong (Libération) en 2010, et récompensé par le Cerf-volant d’or la même année, raconte l’histoire amoureuse et poétique qui aurait lié le célèbre poète Tô Nhu (pseudonyme de Nguyên Du) à Câm, une musicienne renommée de Thang Long.

Le film dépeint avec brio les coutumes, les traditions et le mode de vie de l’ancienne Thang Long. Le film a remporté le Cerf-volant d’or du meilleur long métrage décerné par l’Association du cinéma du Vietnam en 2010.

Le film Hà Nội 12 ngày dêm, réalisé par l’Artiste du peuple Bui Dinh Hac, dépeint la bataille aérienne de la campagne de bombardement de Hanoi, une lutte acharnée contre les bombardements de B-52 en décembre 1972. Il met en lumière la résilience et le courage du peuple vietnamien à ce moment crucial de l’histoire de la ville. Il a reçu le Lotus d’argent au 14e Festival du film du Vietnam.

Toutes les projections débuteront à 9 h et sont gratuites pour les cinéphiles et ceux qui souhaitent découvrir l’histoire et la culture de Hanoi.

La série de projections organisées à l’occasion du 71e anniversaire de la Libération de Hanoï est non seulement un événement culturel et artistique important, mais reflète également l’engagement de l’Institut du film du Vietnam à préserver et à promouvoir les valeurs historiques et culturelles du pays. Son objectif est de promovoir le patriotisme et la fierté de la capitale héroïque dans le cœur de chaque citoyen vietnamien.

VNA/CVN