Des touristes étrangers conquis par l’aventure à moto sur le plateau karstique de Dông Van

Surnommée “la route du Bonheur”, la boucle du plateau karstique de Dông Van, dans la province de Tuyên Quang (anciennement Hà Giang), au Nord du Vietnam, s’étend sur environ 400 km et attire les amateurs de voyages d’aventure et de paysages spectaculaires.

>> Pa Vi Ha : une destination enchanteresse du plateau calcaire de Dông Van

>> Maisons en torchis : héritage culturel des H’mông à Dông Van

>> Dông Van et Phong Nha - Ke Bàng honorés aux World Travel Awards 2025

Les voyageurs étrangers raffolent de la sensation de liberté qu’offre la découverte de la “route du Bonheur” à moto. Entre montagnes grandioses, vallées verdoyantes et virages en épingle suspendus au flanc des falaises, chaque kilomètre procure une montée d’adrénaline et un émerveillement constant.

Photo : VNA/CVN

L’Américain Derek Norman, qui a parcouru en moto cette route légendaire pendant quatre jours, confie au New York Times : "Je tenais fermement le guidon de ma Honda XR, l’œil sur la route étroite, l’autre sur mon guide qui roulait à quelques mètres devant moi. Puis, soudain, la route s’est ouverte sur un panorama infini : collines, rizières en terrasses et chaînes montagneuses noyées dans la brume. J’ai compris pourquoi les habitants appellent ce lieu +la Porte du Ciel+".

Les montagnes calcaires autour de Tam Son sont emblématiques du plateau de Dong Van, classé Géoparc mondial par l’UNESCO. Chaque jour, Norman et son groupe parcouraient près de 100 km, s’arrêtant dans des cafés en plein air, des ateliers de tissage ou des villages des ethnies H’mông, Tày et Dao, avant de passer la nuit dans des homestay pittoresques.

La route de col de Tham Ma, sinueuse et spectaculaire, est l’un des passages les plus photographiés. Pour les voyageurs, le charme réside moins dans la destination que dans le trajet lui-même. Les visiteurs moins aguerris ou les étrangers peuvent choisir de voyager en easy rider - passagers à l’arrière d’une moto conduite par un guide local - pour mieux profiter du paysage sans se soucier de la conduite.

La descente vertigineuse du col de Ma Pi Leng, autre étape emblématique, offre une vue imprenable sur les vallées encaissées et les rivières turquoise. "Chaque virage dévoile une scène différente", raconte Danielle Wyatt, touriste néo-zélandaise. "Nous traversions tantôt des montagnes sombres, tantôt des champs où les paysans cultivaient le riz et le maïs. Les enfants riaient sur le bord de la route, les villageois nous saluaient avec le sourire. C’était magique".

Photo : VNA/CVN

D’autres, comme Maddi Moran, 24 ans, venue de Californie, se souviennent de moments d’émotion pure : "Mon guide m’a dit de lâcher le guidon et d’ouvrir les bras. C’était comme voler sans quitter le sol".

Quant à Juliette Tiefenauer, kinésithérapeute française de 30 ans originaire de Montpellier, elle se rappelle la fin de son périple : "En redescendant vers Hà Giang, j’étais épuisée mais transportée. J’avais l’impression de renaître".

Entre adrénaline, beauté brute et rencontres humaines, la “route du Bonheur” reste une expérience inoubliable, symbole du charme authentique du Nord montagneux du Vietnam.

VNA/CVN