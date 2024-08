VTG 2024

Bientôt l’exposition internationale du textile-habillement du Vietnam

L’exposition internationale sur les machines, équipements et matériaux du textile-habillement 2024 (VTG 2024) se tiendra du 25 au 28 septembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

L’exposition VTG 2024, organisée par la Société par actions de publicité et de foires commerciales VINEXAD, en coopération avec l’Association du textile-habillement du Vietnam (VITAS), est un événement international de premier plan de l'industrie textile du Vietnam. Elle prévoit de rassembler de nombreuses entreprises nationales et internationales venant de pays à l'industrie textile développée.

Il s'agit d'une opportunité d'aider les entreprises vietnamiennes à innover en matière de machines et d'équipements, à accéder aux technologies de pointe, et surtout à trouver des partenaires commerciaux à long terme et à se créer des opportunités commerciales avec les pays du monde entier.

L'exposition VTG 2024 comptera environ 800 stands de grandes marques de l'industrie textile, présentant machines et accessoires, fibres, fils, tissus transformés, tissus de texture, techniques d'impression et de teinture en plus de stands de l’industrie du cuir et de la chaussure.

VTG 2024 promet de créer des opportunités de rencontre et de discussion entre fournisseurs et clients. L'exposition sera également une opportunité pour les particuliers souhaitant acheter, vendre et innover en technologie dans les secteurs du textile, de la broderie, du tricot et des accessoires textiles.

Des séminaires sont aussi au menu du programme, permettant de partager des connaissances sur les défis ainsi que les solutions liées aux accords commerciaux, aux exigences de décarbonation de nombreux marchés. L’industrie du textile et de l'habillement étant l'un des plus importants émetteurs de CO2 au monde, réduire son impact environnemental devient en effet un réel impératif commercial.

Texte et photo : Truong Giang/CVN