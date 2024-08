La filière textile vietnamienne face aux enjeux de la décarbonation

Pour répondre aux exigences des importateurs, de nombreuses entreprises du textile-habillement promeuvent une production plus écologique, ainsi que l’adaptation aux normes vertes et aux réglementations sur l'origine des marchandises. Cependant, elles sont confrontées à de nombreux défis.

Face aux nouvelles exigences, Garment 10 Corporation a mis en œuvre une production plus écologique ces trois dernières années, avec des actions spécifiques telles que l'investissement dans des machines et des équipements modernes utilisant moins d'électricité, ou l’investissement massif dans des systèmes d’énergie solaire, le développement de chaînes de production au Vietnam et à l’étranger pour utiliser les produits recyclés et naturels.

Selon Thân Duc Viêt, directeur général de Garment 10 Corporation, l'écologisation de la production est désormais obligatoire. L’adaptation progressive des entreprises vietnamiennes contribuera à exporter de manière durable.

Dans le processus de production, les combustibles alimentés au charbon sont convertis en électricité issue de la biomasse afin de réduire les émissions de carbone. On s'attend à ce qu'en 2024, si l'ensemble du projet de Garment 10 Corporation entre en service, il réduira ses émissions de carbone de plus de 20.000 tonnes.

Selon l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (Vietnam Textile & Apprel Association - VITAS), le couloir juridique national est encore limité et il n'existe pas de politiques ni de réglementations spécifiques pour l'industrie du textile-habillement en matière d'économie circulaire.

Selon Nguyên Thi Tuyêt Mai, vice-présidente de la VITAS, les grandes marques de mode dans le monde privilégient désormais les entreprises vertes ou exigent que leurs fournisseurs appliquent de nombreuses pratiques dans ce sens. Cependant, le respect des normes écologiques nécessite des coûts énormes et un temps de transition très long, alors que la plupart des exportateurs vietnamiens sont de petites et moyennes entreprises.

"Actuellement, plus de 80% des PME du secteur manquent de capitaux pour s'engager dans la production verte", a souligné Nguyên Thi Tuyêt Mai.

Des spécialistes conseillent aux entreprises d’être flexibles pour tirer le meilleur parti des opportunités, de privilégier des articles techniquement difficiles, de petites commandes mais à forte valeur ajoutée, au lieu de produits bon marché mais difficiles à concurrencer. Il est important aussi de chercher à s’adapter aux normes en matière d’économie verte et d’économie circulaire.

