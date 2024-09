La reprise du secteur du textile-habillement est en bonne voie

>> Les exportations du textile-habillement augmentent de 5,9% en sept mois

>> La filière textile vietnamienne face aux enjeux de la décarbonation

>> Bientôt l’exposition internationale du textile-habillement du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS) a rapporté que les revenus d'exportation du secteur en août étaient estimés à près de 4,3 milliards d'USD, portant la valeur au cours des huit premiers mois de cette année à 28,3 milliards d'USD, en hausse de 6,2% sur un an.

Le président de la VITAS, Vu Duc Giang, a attribué cette augmentation au déplacement des commandes d'autres pays vers le Vietnam au milieu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, des conflits militaires en Europe et de la dernière incertitude au Bangladesh, un grand exportateur de vêtements. Il a également noté que les chiffres indiquent une opportunité pour le secteur d'établir un nouveau record d'exportation cette année.

Cependant, la question est de savoir comment tirer parti de l’opportunité de faire progresser la position du textile-habillement vietnamien sur le marché mondial.

Vu Duc Giang a déclaré que la stratégie à long terme du secteur consiste à diversifier les produits pour satisfaire divers segments de clientèle et à élargir les marchés d’exportation.

Il a également souligné les défis auxquels l’industrie est confrontée, affirmant que l’augmentation des commandes et l’arrivée de nouveaux partenaires obligent les entreprises à faire davantage d’efforts pour répondre aux nouvelles stratégies d’achat.

Vu Duc Giang a souligné la nécessité d’intensifier la connectivité de la chaîne, du matériel et des machines au marketing, et d’optimiser les technologies et l’intelligence artificielle pour améliorer la productivité et la qualité, et créer un produit unique.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Hoàng, directeur général de Dông Tiên JSC, a déclaré que le changement se produit également sur le marché intérieur, car les partenaires se tournent vers des usines qui répondent aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Jimmy Qiu, vice-président de Jack Technology, qui fournit des solutions pour la fabrication intelligente de vêtements, a déclaré lors d’un atelier organisé à Hô Chi Minh-Ville fin août que le textile-habillement vietnamien se développe rapidement et occupe une position de plus en plus importante dans la chaîne mondiale.

Le Vietnam a gagné la priorité des importateurs grâce à son adaptation rapide aux technologies intelligentes et à la production verte, a-t-il ajouté.

Selon Pham Van Viêt, président du conseil d'administration de Viêt Thang Jean Co., Ltd. (VitaJean) et vice-président de l'Association des vêtements, textiles, broderie et tricot de Hô Chi Minh-Ville (Agtek), la concurrence des prix n'est plus la cible, et une main-d'œuvre abondante et bon marché n'est plus l'avantage du Vietnam.

Il est désormais indispensable pour le secteur d'optimiser la science, la technologie et la transformation numérique, et de concevoir des orientations et des politiques pour assurer une transition harmonieuse, a-t-il déclaré.

VNA/CVN