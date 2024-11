Le Vietnam et le Pérou disposent des opportunités pour booster leur commerce

Citant les données du Département général des douanes vietnamiennes, le Département du marché euro-américain du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) a rapporté que le commerce entre le Vietnam et le Pérou a atteint 486 millions d'USD en 2023, dont 439 millions d'USD d’exportations vietnamiennes.

Au cours de la période de janvier à septembre, les échanges ont atteint 389,69 millions d'USD, les exportations vietnamiennes vers le Pérou totalisant 336,99 millions d'USD. Cette croissance a positionné le Pérou comme le sixième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Les principales exportations vietnamiennes - téléphones, appareils électroniques, chaussures, ciment, matières plastiques, vêtements et produits aquatiques - font leur entrée sur le marché péruvien, tandis que le Pérou fait de même avec ses exportations phares telles que la farine de poisson, le minerai d’antimoine et divers produits minéraux.

Malgré les vents contraires de l’économie mondiale, les deux pays, membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), sont prêts à stimuler le chiffre d’affaires commercial, en capitalisant sur les conditions préférentielles de ce pacte dans divers secteurs.

Le Comité intergouvernemental Vietnam - Pérou, qui se réunit alternativement tous les deux ans et est coprésidé par un vice-ministre vietnamien de l’industrie et du commerce et un vice-ministre péruvien des Affaires étrangères, sert de mécanisme efficace pour propulser les liens économiques bilatéraux et multilatéraux.

Le Pérou est reconnu comme une économie dynamique avec une politique économique étrangère relativement ouverte. Il est membre de la plupart des grandes institutions internationales et régionales, notamment l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération économique Asie - Pacifique (APEC) et l’Alliance du Pacifique (AP). Avec 22 accords de libre-échange (ALE) en vigueur avec 58 pays, le Pérou se distingue comme l’un des pays d’Amérique latine comptant le plus grand nombre d’ALE.

La majorité des entreprises d’import-export du Pérou sont des petites et moyennes entreprises, ce qui crée un terrain fertile pour la pénétration et le développement des produits vietnamiens sur le marché. En outre, le Pérou pourrait servir de porte d’entrée pour l’accès des produits vietnamiens aux marchés voisins tels que l’Équateur, la Colombie, la Bolivie et le Brésil.

La construction en cours du mégaport de Chancay au nord de la capitale Lima est un changement de donne, stratégiquement positionné pour optimiser les délais et les coûts d’expédition pour les entreprises vietnamiennes. Selon les estimations, les délais d’expédition pourraient être réduits de 30% à 50%, tandis que les coûts logistiques pourraient baisser jusqu’à 20%, ce qui améliorerait considérablement la compétitivité du Vietnam sur ce marché latino-américain.

Cependant, des défis tels que l’éloignement géographique, les barrières linguistiques et la concurrence féroce demeurent. Pour surmonter ces obstacles, les exportateurs vietnamiens sont encouragés à participer activement aux foires commerciales péruviennes, à promouvoir la culture vietnamienne par le biais des médias locaux et à établir des réseaux logistiques solides.

Lors d’une récente séance de travail avec le secrétaire général du ministère péruvien des Affaires étrangères, Eric Anderson, le vice-ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hoàng Long, a proposé que le Pérou facilite les échanges de délégations, signe des accords de coopération dans des domaines mutuellement avantageux et maximise les opportunités offertes par le CPTPP.

Nguyên Hoàng Long a également souligné le potentiel de collaboration dans le développement de l’extraction minière, des produits agricoles biologiques, de la transformation des aliments et du tourisme. Il a appelé à se concentrer sur les industries de pointe alignées sur les tendances actuelles, en particulier dans les technologies vertes, l’économie numérique et le commerce électronique.

Le MoIT reste déterminé à soutenir les entreprises en facilitant leurs relations avec les organes de l’État péruvien via des canaux diplomatique et commercial, en veillant à ce que tout problème survenant soit rapidement traité, a-t-il ajouté.

