L'Afrique, un marché très prometteur pour le riz vietnamien

Selon le Département des marchés d’Asie et d’Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, l’Afrique est un marché important du riz vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Les exportations de riz du Vietnam vers l'Afrique sont passées de 411 millions d'USD en 2017 à 692,6 millions d'USD en 2021. Le riz ordinaire a représenté pendant cette période environ 15% à 20% des exportations vietnamiennes de riz vers ce continent. Néanmoins, les exportations de riz vers l'Afrique ont diminué de 10,5% en 2022 par rapport à l’année précédente, atteignant seulement 620 millions d'USD.

Un marché très prometteur

Ce déclin s’est expliqué par l'augmentation des stocks alimentaires mondiaux en raison des incertitudes économiques et politiques. En outre, la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur les importations de riz de l'Afrique, car les approvisionnements mondiaux en riz ont été perturbés et les pays exportateurs de riz ont réduit leurs exportations pour assurer la sécurité alimentaire.

Les exportations de riz du Vietnam vers l'Afrique se sont améliorées en 2023, avec un total de 1,3 million de tonnes pour un montant de 788 millions d'USD. Cela a représenté une augmentation de 6,3% en volume et de 27,7% en valeur par rapport à 2022.

Les demandes de consommation de riz du continent ont été exacerbées par la migration de main-d'œuvre asiatique, l'expansion de l'industrie touristique et la croissance démographique.

Par conséquent, l'Afrique demeure un débouché important du riz vietnamien, avec comme principaux marchés le Sénégal, le Ghana, le Cameroun et la Côte d'Ivoire.

Passage au riz parfumé

Photo : VNA/CVN

Auparavant, les exportations de riz du Vietnam vers l'Afrique ont principalement concerné le riz blanc à grains longs avec une teneur en brisures de 25%. La part de marché du Vietnam en Afrique a diminué ces dernières années en raison de la concurrence féroce du riz produit en Thaïlande, en Inde et au Pakistan.

En plus du riz bon marché, la demande de riz parfumé en Afrique augmente en raison de l'urbanisation et de l'augmentation des revenus urbains. La conseillère commerciale du Vietnam dans quelques pays africains dont le Nigéria et le Ghana, Nguyên Chi Mai, a estimé que les importateurs africains s'intéressent de plus en plus au riz aromatique vietnamien en raison de son prix compétitif et de sa qualité constante, ce qui correspond à la tendance actuelle.

Selon le Département des marchés d’Asie et d’Afrique, l'expansion des exportations de riz parfumé est une approche viable pour accroître la part de marché et les exportations de riz du Vietnam sur le continent.

Le Département a recommandé aux agences gouvernementales de continuer à examiner et à améliorer les mécanismes de gestion des exportations de riz et de supervision des activités d'exportation de riz afin de faciliter la participation des exportateurs vietnamiens à la chaîne de valeur mondiale du riz et de promouvoir les exportations vers l'Afrique.

Le Département a insisté sur la nécessité de tirer parti des mécanismes et accords de coopération bilatérale entre le Vietnam et les pays africains, notamment les comités mixtes et les sous-comités commerciaux. En outre, il faut étudier la possibilité de signer ou de renouveler des accords de coopération dans le commerce du riz.

VNA/CVN