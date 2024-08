Les exportations de produits électroniques affichent une croissance à deux chiffres

Les exportations vietnamiennes d’électronique ont connu une reprise vigoureuse, affichant une croissance à deux chiffres sur sept mois et demi et devraient atteindre 130-132 milliards d'USD en 2024.

Photo : Vietnam+/CVN

Au 15 août, le Vietnam a enregistré 244,41 milliards d'USD de livraisons à l’étranger au total, en hausse de 16% sur un an. Les revenus comprennent 77,4 milliards de dollars d’exportations d’électronique, en hausse de 20%, aidant cette industrie à maintenir son statut de premier pourvoyeur de devises étrangères.

En particulier, les ordinateurs, les appareils informatiques, les produits électroniques et les composants ont rapporté 42,59 milliards de dollars alors que les téléphones et les composants ont rapporté 33,8 milliards de dollars, en hausse respectivement de 30% et de 11% par rapport à l’année précédente, selon les statistiques.

Dô Thi Thuy Duong, membre du comité exécutif de l’Association des industries électroniques du Vietnam, a déclaré que les exportations de produits électroniques ont stagné l’année dernière avec un chiffre d’affaires d’environ 110 milliards de dollars en raison des impacts de la récession économique mondiale et de la pénurie de commandes, mais que la situation s’est améliorée en 2024.

Les produits et composants électroniques représentant une part croissante des exportations totales, leurs performances affectent considérablement la croissance globale des exportations. Au cours de la période 2011-2023, ils ont affiché un taux de croissance moyen de 23,8%.

Ce résultat est attribué aux entreprises à capitaux étrangers. Jusqu’à 99% des exportations totales de l’industrie proviennent de ces entreprises, y compris de grands investisseurs comme Samsung, LG, Intel et Apple.

Les gros investissements des géants de l’électronique ont contribué à accroître rapidement la part de marché mondiale des smartphones du Vietnam à 13%, la deuxième plus grande après la Chine.

Dans ses perspectives d’investissement pour le second semestre 2024, HSBC prévoit que la croissance économique du Vietnam restera sur la voie de la reprise au deuxième semestre, tirée par le cycle électronique mondial.

Photo : VNA/CVN

Les signes de reprise de l’industrie manufacturière et des exportations se maintiennent, comme en témoignent les dépenses en devises étrangères pour l’importation de machines, d’équipements et de certains produits de base essentiels destinés à l’exportation.

Les importations d’électronique ont atteint 64,15 milliards de dollars au 15 août, en hausse de près de 29% sur un an, selon le Département général des douanes du Vietnam.

Les industries manufacturières du pays ont rebondi depuis le milieu de l’année grâce à une augmentation des nouvelles commandes.

L’augmentation des importations d’ordinateurs, d’appareils électroniques et de composants est un indicateur d’abondantes commandes à l’exportation, a expliqué le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Si les exportations mensuelles sont maintenues à 11,5 milliards de dollars, les expéditions d’électronique à l’étranger devraient rapporter 51,8 à 52,5 milliards de dollars au cours des mois restants, ce qui porterait le chiffre de cette année à 130 milliards de dollars et même plus.

VNA/CVN