Des entreprises électroniques de Taïwan (Chine) veulent investir à Hai Phong

Une conférence de promotion des investissements a été organisée jeudi 23 mai à Hai Phong (Nord) avec l'Association des entreprises électromécaniques et électroniques de Taïwan (Chine). Elle a rassemblé des dirigeants de près de 50 entreprises dans les secteurs de l'électronique, des hautes technologies et des semi-conducteurs.

L'Association des entreprises électromécaniques et électroniques de Taïwan (TEEMA) est la plus grande association commerciale de Taïwan, avec plus de 3.000 membres.

Lors de l'événement, Chen Hung Chin, président du groupe Wieson et chef de la délégation, a souligné que TEEMA était un partenaire traditionnel et important du comité de gestion de la zone économique de Hai Phong dans les programmes de promotion des investissements à Taïwan. Il a aussi noté que c'était la troisième fois que TEEMA envoyait des délégations d'entreprises pour explorer l'environnement d'investissement à Hai Phong, - un environnement très apprécié par les entreprises taïwanaises.

Lê Trung Kiên, directeur du comité de gestion de la zone économique de Hai Phong, a déclaré que de nombreuses grandes entreprises taïwanaises avaient choisi Hai Phong comme destination d'investissement grâce aux événements de promotion. Il a souhaité que les dirigeants d'entreprises taïwanaises continuent à se connecter et à promouvoir les activités d'investissement dans cette ville.

Il a également suggéré à TEEMA de collaborer avec le comité de gestion de la zone économique de Hai Phong pour organiser une grande conférence de promotion des investissements à Taïwan (Chine) en septembre prochain.

Lors de la conférence, Lê Trung Kiên a mis en avant les avantages exceptionnels de Hai Phong, comme ses infrastructures modernes, ses ports, ses autoroutes, ses chemins de fer et ses aéroports.

Hai Phong a une industrie développée au cours de plus de 100 ans. Ces dernières années, la ville a été l'une des principales destinations pour les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam, avec une moyenne d'environ 2,5 milliards d'USD par an, a-t-il dit.

À ce jour, Hai Phong a accueilli plus de 960 projets d'IDE provenant de 42 pays et territoires, totalisant un capital social de plus de 31 milliards d'USD. Parmi ceux-ci, 65 sont des projets d'investissement de Taïwan (Chine), avec un capital total de plus de 2 milliards d'USD.

