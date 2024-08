Inauguration du tronçon Quang Trach - Quynh Luu du projet de ligne électrique de 500 kV - circuit 3

Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par National Power Transmission Corporation (EVNNPT) du groupe Electricité du Vietnam (EVN), le Central Power Projects Management Board (CPMB - Comité de gestion des projets électriques au Centre) et d’autres organes concernés.

Le tronçon Quang Trach - Quynh Luu, d’une longueur de 226 km, traverse les provinces de Quang Binh, Hà Tinh et Nghê An. Il avait été mis en chantier le 18 janvier 2024. Il s’agit du dernier tronçon du projet de la ligne électrique de 500 kV - circuit 3 de Quang Trach à Hung Yên.

Mise en chantier en janvier dernier, avec un investissement d’environ 22.000 milliards de dôngs (plus de 868 millions de dollars), cette ligne électrique de 500 kV - circuit 3 traverse neuf provinces que sont Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong et Hung Yên sur 519 km.

Le projet est particulièrement important pour renforcer la capacité de transmission électrique du Vietnam, assurant ainsi une gestion efficace et équilibrée de l’approvisionnement en électricité à travers le pays. Avec une capacité de transmission maximale de 2.400 MW, il contribuera à augmenter l’approvisionnement électrique au Nord.

VNA/CVN