Hanoï

Les pailles à base de légumes et de tubercules, un produit OCOP national 5 étoiles

Photo : HNM/CVN

Selon Lê Van Tam, directeur de la Coopérative des services agricoles de Sông Hông, l'idée de créer ces pailles est née de la volonté de réduire les déchets plastiques. Sa coopérative a ainsi développé les pailles à base de légumes et de tubercules sous la marque ECOS. "Pour fabriquer des produits de qualité et sûrs, nous avons dû mener des recherches et des tests pendant deux ans. Après de nombreux échecs, en 2019, nous avons perfectionné le processus de production des pailles. Ce produit n'est pas seulement destiné à être utilisé pour boire, mais peut également être bouilli, sauté ou même frit, puis dégusté comme collation ou intégré dans des plats originaux", a-t-il expliqué.

Pour créer une zone de matières premières assurant la production de masse, la Coopérative des services agricoles de Sông Hông a loué 1.500 m² de terrain et développé six modèles de serres équipées de toits plats avec membranes élastomères, spécialisées dans la production de légumes et de tubercules propres et biologiques. Cette vaste zone de matières premières, combinée à une production utilisant des technologies avancées et des chaînes de production standardisées, a permis à la coopérative de réduire les coûts de production.

Photo : HNM/CVN

Un produit unique

Nguyên Van Chi, chef adjoint permanent du Bureau de coordination de la construction de la Nouvelle Ruralité de Hanoï, a affirmé que les pailles ECOS sont un produit unique. Elles sont très appréciées non seulement pour leur utilité, mais aussi pour leur respect de l'environnement. Le développement de produits verts, propres, sûrs et durables est l'objectif poursuivi par Hanoï dans le cadre de son programme OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit).

Photo : NVCC/CVN

En décembre 2020, les pailles à base de légumes et de tubercules de la Coopérative des services agricoles Sông Hông ont été classées 5 étoiles par le Conseil de classement du programme OCOP de Hanoï. En avril 2023, la paille ECOS est devenue l'un des six produits de Hanoï à être reconnus comme produit OCOP national 5 étoiles.

Aujourd'hui, les pailles ECOS sont présentes dans des complexes hôteliers 5 étoiles et dans plusieurs cafés haut de gamme à Hanoï. De plus, elles sont disponibles sur des plateformes de commerce électronique telles que Shopee et Lazada, avec des prix à partir de 60.000 dôngs pour un pack de 30 pailles, et sont exportées vers l'Allemagne, le Japon, la République de Corée, la Russie et le Royaume-Uni.

Anh Duc/CVN