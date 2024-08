Stimuler la consommation, soutenir la production et développer le marché

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la promulgation de la directive N°29 datant du 27 août 2024, visant à stimuler la consommation, soutenir la production et le commerce, et développer le marché national.

Conformément à cette directive, dans le but de surmonter rapidement les obstacles aux activités économiques, de stimuler la consommation, d’accélérer le développement du marché national, de favoriser la croissance économique tout en maintenant la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer les grands équilibres économiques, le Premier ministre demande aux ministres, aux responsables des organes de niveau ministériel, aux organes gouvernementaux, aux présidents des Comités populaires de niveau provincial, ainsi qu'aux associations sectorielles et aux entreprises, de mettre en œuvre une série de mesures et tâches spécifiques.

Le Premier ministre insiste sur la mise en service rapide de projets d'investissement et d'ouvrages qui sont susceptibles de créer de nouvelles capacités de production.

Il insiste notamment sur la nécessité de se concentrer sur des mesures destinées à lever les obstacles au décaissement d'investissement publics, aux programmes de crédit et aux questions foncières.

Il souligne l'importance de fluidifier le marché national et d'élaborer des politiques favorables à la consommation et à l’investissement dans les secteurs d’excellence du pays et dont la demande est grande.

Politiques de soutien aux entreprises

La directive prévoit également d'examiner et de mettre en place des politiques de soutien aux entreprises nationales participant aux chaînes d'approvisionnement en produits de soutien des entreprises manufacturières et exportatrices à partiicpation étrangère au Vietnam.

Le Premier ministre recommande l'adoption de mesures de connectivité régionale afin de réduire les coûts de transport et de faciliter la circulation des marchandises entre les régions, ainsi que l'assistance aux entreprises pour la relocalisation de leurs investissements vers des zones présentant des avantages concurrentiels.

Les ministères, les organes et les collectivités locales sont appelés à utiliser des technologies numériques, l'intelligence artificielle (IA), le big data et la blockchain afin de poursuivre la réforme et la simplification des procédures administratives.

La directive préconise d'accélérer la promotion du commerce sur le marché national, de faciliter la mise en relation de l'offre et de la demande, et de soutenir la fourniture d'informations sur le marché et de conseils juridiques aux petites et moyennes entreprises.

Elle insiste sur la poursuite de l'application rigoureuse de la directive n° 03-CT/TW du 19 mai 2021 du Secrétariat relative au renforcement du leadership du Parti communiste du Vietnam dans la mise en œuvre de la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien", ainsi que de la directive N°28/CT-TTg du 26 octobre 2021 du Premier ministre sur le renforcement de la mise en œuvre de cette campagne.

En outre, le Premier ministre a assigné des tâches spécifiques à chaque ministère, organe et collectivité locale.

VNA/CVN