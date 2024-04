Le Vietnam s'emploie à attirer les investissements dans les semi-conducteurs

Lors d’un forum sur les chaînes de production intelligentes et chaînes d'approvisionnement mondiales, tenu le 26 mars, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, a déclaré que la fabrication de produits électroniques, de puces semi-conductrices et la production intelligente figurent actuellement parmi les domaines prioritaires du Vietnam pour attirer les investissements.

Afin d'attirer les grandes sociétés du monde dans ces industries, les conditions nécessaires sont réunies localement. Selon le vice-ministre Trân Duy Dông, les localités ont intensifié le dégagement de terrains afin de pouvoir approvisionner les entreprises d'électronique et de semi-conducteurs en foncier. Les infrastructures de transport stratégiques favorisant l’accès aux centres économiques, aux ports maritimes et aux aéroports sont également renforcées. En outre, les localités préparent des conditions relatives aux technologies de l'information, à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures sociales pour les travailleurs de l'industrie des semi-conducteurs.

Selon Trân Duy Dông, la concurrence entre les pays du monde entier pour attirer les IDE, notamment dans les secteurs de l’électronique et des semi-conducteurs, est féroce, parce qu’ils réalisent que les bénéfices, le potentiel et l’ampleur de ces industries sont énormes.

"Par conséquent, les pays qui sont rapides et mettent en œuvre des politiques appropriées tireront parti de la nouvelle vague. Le gouvernement et le Premier ministre demandent au ministère du Plan et de l'Investissement ainsi qu'aux ministères et départements concernés de préparer les meilleures conditions pour attirer ce flux d'investissement", a-t-il souligné.

Récemment, le Vietnam a pris de nombreuses mesures énergiques pour se créer un avantage concurrentiel. Le gouvernement a chargé le ministère de l'Information et de la Communication d'élaborer une stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs jusqu'en 2030. Il a également ordonné au ministère du Plan et de l’Investissement d’élaborer un projet de développement des ressources humaines pour cette industrie d'ici 2030, avec un objectif très précis de former 50.000 ingénieurs.

"Actuellement, le ministère du Plan et de l'Investissement met en œuvre ce projet de toute urgence et fera bientôt un rapport au Premier ministre", a indiqué le vice-ministre.

De plus, le Centre national d'innovation (NIC), qui relève du ministère du Plan et de l'Investissement, a signé des accords de coopération avec Synopsys et Garden, deux grandes sociétés de conception de puces aux États-Unis, pour mener des recherches et la conception de puces dans les installations de NIC.

L'Assemblée nationale a également adopté une résolution chargeant le gouvernement d'élaborer un décret sur le fonds de soutien aux investissements, qui devrait fournir un soutien approprié aux domaines de la haute technologie, de l'électronique et des semi-conducteurs. Actuellement, le ministère du Plan et de l'Investissement rédige de toute urgence ce décret et le soumettra au gouvernement pour promulgation dans un avenir proche.

Ranjit Thambyrajah, président d'Acuity Funding, a jugé nécessaire que le Vietnam investisse davantage dans l'éducation et la formation pour fournir aux industries une main-d'œuvre compétente, et de construire des parcs industriels entièrement intégrés et adaptés à l’avenir des industries manufacturières.

Selon le Docteur Phan Huu Thang, président de l’Institut international de recherche sur les investissements (ISC), la présence de plusieurs grandes sociétés d’électronique et de semi-conducteurs au Vietnam, telles que Intel, Bosch, Panasonics, Kyocera, Foxconn, Samsung, LG, montre que le climat d'investissement s'est beaucoup amélioré et est apprécié.

