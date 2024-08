Ouverture de la 2e édition de l’exposition internationale VIFA ASEAN 2024

La 2 e exposition internationale des produits en bois et des articles artisanaux, VIFA ASEAN 2024, a ouvert ses portes mardi 27 août au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), dans la mégapole du Sud.

>> Vietfood & Beverage - Propack Vietnam 2024 aura lieu en août prochain

>> Les exportations de bois du Vietnam ont le vent en poupe

>> Exposition : la 5e édition du BIFA WOOD VIETNAM

Le salon VIFA ASEAN 2024, organisé par la société par actions Gỗ Liên Minh, en coopération avec la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA) et l’Association des matériaux de construction du Vietnam (VABM), a rassemblé plus de 200 entreprises provenant de 13 pays, régions et territoires, dont le Vietnam, la Chine, Hong Kong (Chine), la République de Corée, les États-Unis, l’Italie, les Pays-Bas, la Thaïlande et l’Indonésie, entre autres.

Les produits exposés sont variés, allant de l’ameublement intérieur à l’extérieur, des articles artisanaux en bois, des machines, équipements, outils et services de l’industrie de l’ameublement. En dehors des programmes de promotion commerciale, VIFA ASEAN a également organisé des rencontres d’affaires entre entreprises, des signatures d’accords pour développer et élargir le marché de consommation des produits à base de bois, tant au Vietnam qu’à l’étranger, ainsi que des colloques portant sur le développement vert orienté vers le net zéro dans la production et la transformation du bois.

Dans son discours d’ouverture, Trân Ngoc Liêm, directeur de la VCCI, a souligné l’importance de VIFA ASEAN pour promouvoir les échanges commerciaux des produits en bois du Vietnam, en particulier sur le marché domestique, alors que le monde fait face à des conflits politiques entraînant une grave inflation et une baisse des chiffres d’affaires pour les exportations de produits en bois. La valeur des exportations de bois et de produits dérivés du Vietnam a atteint 11,5 milliards d’USD au cours des sept premiers mois de 2024, un chiffre inférieur à celui de 2022 pour la même période.

"Les entreprises spécialisées dans la transformation du bois et des produits en bois font face à des difficultés, notamment la récession de nombreux marchés importateurs provoquée par des conflits politiques, la hausse des prix logistiques et des matières premières, ainsi que les coûts d’investissement pour l’amélioration de la qualité des produits", a déclaré Trân Ngoc Liêm. "Se concentrer sur la qualité, le respect des critères de traçabilité des produits forestiers, ainsi que la diversification des produits et l’élargissement des marchés importateurs, sont des exigences primordiales pour les entreprises, afin de les aider à se développer de manière durable", a-t-il ajouté.

Stimuler la consommation domestique

S’exprimant au VIFA ASEAN 2024, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a insisté sur l’objectif de stimuler la consommation des produits vietnamiens, conformément à la campagne "Les Vietnamiens consomment vietnamien", lancée par le gouvernement vietnamien pour la période 2021-2025. Il a déclaré qu’en dépit des défis et des fluctuations du marché international, les efforts conjugués de tous les services et organismes compétents ainsi que de la communauté des entreprises de la mégapole du Sud ont permis d’enregistrer une hausse significative du chiffre d’affaires de l’économie de la ville au cours des sept premiers mois de 2024.

"La valeur totale des ventes au détail de marchandises et de services dans la Ville a atteint environ 661.521 milliards de dôngs sur les sept premiers mois de 2024, soit une hausse de 10,3% par rapport à la même période de l’année dernière. La valeur des exportations des produits de la Ville s’est élevée à 26 milliards d’USD, marquant une hausse de 10% par rapport à la même période de l’année dernière", a indiqué le vice-président du Comité populaire de la Ville.

Selon Nguyên Van Dung, ce taux de croissance de l’économie de la mégapole du Sud sur les sept premiers mois de 2024 montre que, malgré les difficultés du marché mondial, les entreprises vietnamiennes ont su tirer parti de leurs avantages pour atteindre des objectifs de croissance durable pour la période 2021-2025, un jalon important qui contribuera à l’achèvement des solutions de développement de la Ville, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’investissement public, la réforme administrative, les investissements publics, la stimulation de la consommation, l’exportation, les projets d’investissement direct étranger, ainsi que la transformation numérique dans la gestion des entreprises.

"Le salon VIFA ASEAN est un rendez-vous privilégié pour les entreprises et les acheteurs afin de trouver des partenaires dans le domaine de l’ameublement. Cet événement permet aux entreprises d’échanger des expériences en matière de production et de transformation, de promouvoir les échanges commerciaux, et de réaliser également des objectifs de croissance durable sur le marché domestique", a déclaré le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Le salon VIFA ASEAN 2024 se tient en parallèle avec la Foire des produits typiques du Vietnam, organisée du 27 au 30 août. La 16e édition de cette foire a regroupé des centaines de stands présentant des produits agro-alimentaires, des produits de première nécessité, ainsi que des produits certifiés OCOP, en provenance de différentes villes et provinces du Sud.

Texte et photos : Truong Giang/CVN