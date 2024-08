Une opportunité pour le Vietnam alors que l'Indonésie augmente le volume des appels d'offres de riz

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'appel d'offres précise que l'Indonésie lance un appel d'offres pour 350.000 tonnes de riz blanc brisé à 5% et privilégiera les fournisseurs du Vietnam, de la Thaïlande, du Cambodge, du Myanmar et du Pakistan.

Au cours du premier semestre 2024, l'Indonésie a lancé en moyenne des appels d'offres pour environ 300.000 tonnes de riz chaque mois. Depuis juillet, Bulog a augmenté la quantité d'appel d'offres de 20.000, portant le total à 320.000 tonnes.

Les résultats de l'appel d'offres n'ont toutefois pas été à la hauteur des attentes, le pays n'ayant acheté que 200.000 tonnes. Pour répondre à sa demande, Bulog s'est fixé un objectif sans précédent de 350.000 tonnes pour l'appel d'offres d'août.

L'appel d'offres de l'Indonésie pour des appels d'offres plus importants pour le riz est une opportunité majeure pour les exportateurs de riz, en particulier ceux du Vietnam, compte tenu des incertitudes actuelles sur le marché mondial du riz.

"L'augmentation des appels d'offres de l'Indonésie pour le riz est un signal positif pour l'industrie d'exportation du riz du Vietnam. Lors de l'appel d'offres de juillet dernier, les entreprises vietnamiennes ont remporté le plus grand nombre d'offres avec sept lots sur 12, représentant 185.000 tonnes de riz", a déclaré le directeur général de la Compagnie par actions d'exportation de riz de Cân Tho, Nguyên Van Nhât.

Cela montre que le riz vietnamien conserve toujours une forte compétitivité par rapport aux autres sources.

"Bien que le prix d'exportation du riz vietnamien soit actuellement le plus élevé au monde, atteignant 578 USD la tonne, nous pensons que l'augmentation de la demande de l'Indonésie créera des opportunités pour nous de continuer à exploiter ce marché", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'offre actuelle de riz vietnamien est limitée en raison de la fin proche de la récolte d'été-automne et de la récolte d'automne-hiver qui ne produit pas une grande quantité.

Photo : VNA/CVN

En conséquence, les prix du riz resteront élevés, ce qui pourrait affecter la compétitivité des prix. Cependant, la forte demande de pays comme les Philippines pourrait atténuer une partie de la pression sur les prix.

Compte tenu des conditions actuelles du marché, les exportateurs de riz vietnamiens abordent les appels d'offres avec prudence pour éviter de "vendre plus et de perdre plus", a-t-il déclaré.

"Nous pesons soigneusement le pour et le contre avant de soumissionner, en particulier compte tenu des prix élevés de notre riz sur le marché mondial."

Au cours des sept premiers mois de 2024, le Vietnam a exporté près de 5,3 millions de tonnes de riz, gagnant 3,34 milliards d'USD. Ces chiffres établissent de nouveaux records pour l'industrie rizicole vietnamienne par rapport à la même période des années précédentes, y compris en 2023.

Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam devrait connaître une autre année fructueuse en matière d'exportations de riz, avec pour objectif d'exporter 7,5 à 8 millions de tonnes de riz et de dépasser les 5 milliards d'USD de recettes d'exportation.

VNA/CVN