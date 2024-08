Hô Chi Minh-Ville

L’exposition internationale des machines et équipements pour les parcs d'attractions

L’exposition internationale des machines et équipements pour les parcs d'attractions (Theme Park Vietnam Expo) se tient les 28 et 29 août au Centre des conférences de Tân Son Nhât Pavillon, dans la mégapole du Sud.

Organisé par le groupe Fireworks Trade Media, l'événement regroupera une soixantaine d’entreprises et de groupes de premier plan spécialisés dans le design, la conception, l’organisation et la construction de parcs thématiques et d’attractions. Ces exposants viennent du Vietnam, des États-Unis, de Chine, d’Inde, du Canada, d’Allemagne, de République de Corée, entre autres.

Il s'agit de la seule exposition internationale au Vietnam consacrée à l'industrie des parcs d'attractions, des parcs aquatiques, des paysages urbains, des centres de divertissement familial (FEC) et des segments connexes de l'industrie du divertissement.

Les visiteurs auront l'occasion de découvrir de nombreuses machines et équipements modernes, ainsi que des produits et solutions pour l’industrie du divertissement et des attractions, proposés par des entreprises vietnamiennes et internationales telles que Kingsmen, Vanyee, Sanderson Global, Proslide, Premier Rides, HUSS, TECHNICAL PARK, JINMA RIDES, TÂN VIÊT, Ocean Art, Vietnam Manufacturers, WHITEWATER, StarThing, entre autres.

Des symposiums sont également prévus, abordant des sujets tels que les tendances actuelles de l’industrie des divertissements et des attractions, le plan financier pour construire un parc thématique, la conception paysagère d’un parc thématique au Vietnam, les solutions pour créer une culture unique pour des destinations et attractions nocturnes, ainsi que le rôle des attractions au sein d’un complexe touristique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN