Lang Son et Chongzuo (Chine) cherchent à fluidifier leurs activités d’import-export

L’entretien s’est tenu dans la ville vietnamienne de Lang Son, dans le but de favoriser le transport des marchandises aux postes-frontières et la construction de postes-frontières intelligents. Les participants ont également discuté de la coopération touristique transfrontalière, des entrées et sorties des personnes aux postes-frontières de Tân Thanh (Vietnam) – PoChai (Chine) et Côc Nam (Vietnam) - Long Yao (Chine).

Le président du Comité populaire provincial de Lang Son, Ho Tiên Thiêu, a indiqué qu’à ce jour, le nombre total de véhicules transportant des marchandises dédouanées aux postes-frontières de Lang Son avait augmenté de 16,7% par rapport à la même période de 2023.

Il a déclaré espérer que les autorités du Guangxi, y compris celles de Chongzuo, établiraient rapidement des mécanismes de rencontre et d'échange d'informations concernant la mise en place à titre expérimental de postes frontaliers intelligents.

Il a souhaité voir les deux parties proposer activement aux deux gouvernements d’accélérer la planification et la construction de la voie ferrée à écartement standard Lang Son - Hanoï reliée à la ligne à grande vitesse Nanning - Chongzuo - Pingxiang.

Il a aussi déclaré espérer que les organes compétents continueraient de se coordonner pour favoriser les activités d’import-export aux postes frontaliers, et d’œuvrer pour une approbation rapide de l'ouverture officielle des postes frontaliers Binh Nghi (Vietnam) – Ping En Guan (Chine)…

Une coordination efficace

Le dirigeant de la province vietnamienne a en outre affirmé son souhait sur une coordination efficace dans des activités touristiques, l’investissement, et la bonne mise en œuvre de trois documents juridiques sur la frontière terrestre…

De son côté, Lan Xiao, secrétaire du Comité du PCC de Chongzuo, a déclaré souhaiter promouvoir des solutions pour accroître le commerce des marchandises, accélérer le travail concernant les postes frontaliers intelligents, améliorer des infrastructures pour répondre aux besoins de chargement et de déchargement de marchandises transportées aux postes frontaliers…

Lan Xiao a proposé à Lang Son de se coordonner avec la ville de Pingxiang pour construire une zone de coopération touristique transfrontalière, d’établir un mécanisme de rencontre régulière, d'organiser des réunions liées au tourisme...

