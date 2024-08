Promotion de l’investissement et du commerce entre Hô Chi Minh-Ville et le Guangxi

Une conférence sur la promotion de l’investissement et du commerce entre Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) et la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine) a eu lieu dans la matinée du 27 août dans la mégapole du Sud du Vietnam.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Cette conférence a été conjointement organisée par le Centre de promotion de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, le Département des marchés Asie-Afrique (ministère de l'Industrie et du Commerce) et le Département du commerce de la région autonome Zhuang du Guangxi (Chine).

Lors de l'ouverture de la conférence, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la conférence était une opportunité pour les entreprises des deux parties de se renseigner sur la situation du marché et les politiques d'attraction des investissements, de discuter des solutions et de promouvoir la coopération.

Au nom des dirigeants de Hô Chi Minh -Ville, Vo Van Hoan a affirmé la volonté de promouvoir fortement la coopération en matière commerciale et d'investissement avec la province du Guangxi, dans des domaines tels que la mécanique, les infrastructures, les transports, la haute technologie, l'énergie et la finance.

Pour sa part, Liu Ning, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois (PCC) de la région autonome Zhuang du Guangxi, président du Comité permanent de l’Assemblée populaire régionale, a déclaré que le Vietnam était le plus grand pays partenaire commercial du Guangxi pendant 25 années consécutives. Au cours des six premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre le Guangxi et le Vietnam ont connu une augmentation de 35,6% par rapport à la même période de l'année dernière.

Liu Ning a souligné que le Guangxi était prêt à travailler avec le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès les perceptions communes des dirigeants des deux Partis, des deux pays, et promouvoir la coopération dans plusieurs domaines…

Lors de la conférence, des entreprises vietnamiennes et celles du Guangxi ont présenté leurs potentiels et leurs atouts.

À cette occasion, 14 projets de coopération ont été signés, concernant divers domaines, dont le commerce, l’investissement, la mobilisation de capitaux, la consommation, la logistique et le développement des ressources humaines...

VNA/CVN