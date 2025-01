Perspectives de croissance des exportations agricoles

En 2024, la valeur totale des exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam a atteint un niveau record de 62,5 milliards d’USD, soit une hausse de 18,7% par rapport à l'année précédente. En 2025, ce chiffre devrait atteindre, voire dépasser, l'objectif fixé entre 64 et 65 milliards d’USD.

Actuellement, de nombreux projets visant à renforcer les exportations vers des marchés clés tels que la Chine, le Japon et l'Union européenne (UE) sont mis en œuvre avec succès. Ces efforts sont combinés à des stratégies d’ouverture de nouveaux marchés comme le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie du Sud. Les négociations et signatures prévues pour 2025 constituent une base solide pour permettre aux exportations agricoles de franchir une nouvelle étape.

Le secteur des fruits et légumes ambitionne de réaliser un chiffre d'affaires de 8 milliards d’USD en 2025 et d'atteindre 10 milliards d’USD dans un avenir proche, a déclaré Nguyên Thanh Bình, président de l'Association vietnamienne des fruits et légumes.

Le secteur aquacole, quant à lui, a enregistré une valeur d'exportation de 10,07 milliards d’USD en 2024, soit une augmentation de 12,2% sur un an. L’objectif pour 2025 est une croissance de 10 à 15%, avec un chiffre prévu dépassant les 11 milliards d’USD, selon Nguyên Hoài Nam, secrétaire général adjoint de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

En parallèle, de nombreux produits agricoles industriels comme le café, le poivre et la noix de cajou disposent également d'opportunités de croissance remarquables. En 2024, ces trois produits ont intégré le "club des exportations à plusieurs milliards d'USD".

Le café, en particulier, s'est hissé au troisième rang des principaux produits agricoles d'exportation du Vietnam, après les légumes et le riz, avec un chiffre d'affaires de 5,48 milliards d’USD. L’augmentation de la demande mondiale de café et l'amélioration de la qualité du café vietnamien, avec une gamme de produits transformés en profondeur, constituent les bases pour que cette industrie atteigne 6 milliards d’USD en 2025.

D’après Nguyên Anh Phong, directeur adjoint des politiques et stratégies pour le développement agricole et rural, les exportations de produits agricoles pourraient continuer de croître au premier trimestre 2025 grâce à une demande mondiale accrue pour les importations alimentaires. Cette situation est due à des ruptures d'approvisionnement dans certains pays touchés par des conflits armés et à la concurrence commerciale entre grandes puissances.

Pour assurer une exportation durable et efficace, Lê Thanh Hòa, directeur adjoint du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés, a souligné la nécessité de compléter les mécanismes et politiques de soutien au développement de la transformation. Il a également insisté sur l'importance de développer des zones de matières premières à grande échelle et des centres de connexion pour la production, la transformation et la consommation des produits agricoles, ainsi que de construire des chaînes de valeur pour chaque type de produit, associées à des infrastructures logistiques modernes.

Par ailleurs, les localités doivent se concentrer sur la formation, l’orientation et l’amélioration des compétences, de la production et des capacités commerciales des agriculteurs. Il est également essentiel de mettre en œuvre efficacement des modèles d'agriculture verte et biologique pour répondre rapidement et entièrement aux exigences strictes des partenaires importateurs en matière de qualité, d'environnement et de normes de travail.

