Lâm Dông

Près de 40 millions d'USD d'exportations agricoles en janvier

Selon le Service de l'industrie et du commerce de Lâm Dông, entre le 13 janvier et le 7 février, la valeur des exportations de ces produits s'est élevée à 17,76 millions d'USD, portant le total depuis le début de l'année à 39,73 millions d'USD. La province a expédié 5.300 tonnes de café, générant 23,9 millions d'USD, ainsi que 2.187 tonnes de fruits et légumes, pour une valeur de 6,39 millions d'USD. Par ailleurs, les exportations de fleurs sont estimées à 5,56 millions d'USD, celles de soie brute à 2,88 millions d'USD, et celles de thé à 990.000 USD. Actuellement, Lâm Dông exporte ses produits vers 56 pays et territoires, avec comme principaux marchés le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, la Chine et Singapour. L'année dernière, la province a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation d'environ 985,7 millions d'USD, soit une hausse de 6,11 % en glissement annuel.

VNA/CVN