Les exportations agricoles en 2024 pourraient atteindre un record de 60 à 61 milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (Vinafruit), les exportations de durian ont atteint 3 milliards d'USD en dix mois et devraient atteindra 3,3 milliards d'USD cette année, soit une hausse d’un milliard d'USD par rapport à 2023.

Non seulement le durian, mais aussi d'autres produits importants tels que les bananes, les mangues, le jacquier, les noix de coco... ont également réalisé un chiffre d'affaires de plus de 100 à 300 millions d'USD au cours des dix derniers mois. Grâce à cela, les exportations cumulées de fruits et légumes ont atteint 6,2 milliards d'USD en dix mois et 6,6 milliards d'USD à fin novembre, a fait savoir Dang Phuc Nguyên.

Photo : VNA/CVN

Les exportations de riz ont atteint 4,9 milliards d'USD, avec seulement 7,8 millions de tonnes de riz, grâce au prix élevé du riz à l'exportation dès le début de l'année. Les mises à jour des Douanes du Vietnam montrent qu'au cours des 15 premiers jours du mois de novembre, les exportations de riz ont atteint près de 300.000 tonnes, portant le volume des exportations à celui de l'année précédente et leur valeur dépassant les 5 milliards d'USD.

Les exportations de café sur dix mois ont atteint près de 1,2 million de tonnes, d'une valeur de 4,6 milliards d'USD, dépassant le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année 2023 de près de 4,2 milliards d'USD. La raison en est l’impact de l’augmentation rapide des prix mondiaux du café qui dépasse tous les records. Fondamentalement, l’offre reste inférieure à la demande, les prix du café resteront donc élevés.

VNA/CVN