Quang Ngai s’efforce de gérer la pollution dans ses ports de pêche

Bien que des dizaines de milliards de dôngs aient été investis dans des systèmes de collecte et de traitement des déchets, les ports de pêche de la province de Quang Ngai (Centre) sont aux prises avec une pollution persistante.

Le problème de pollution non seulement pose des risques écologiques importants, mais menace également les contributions de la localité aux efforts du pays pour faire retirer l'avertissement de la Commission européenne concernant les exportations de produits halieutiques du Vietnam.

Photo : Minh Tri/CVN

Il est particulièrement grave au port de pêche de Tinh Ky dans la ville de Quang Ngai. Des eaux usées et des déchets de fruits de mer ont été déversés sur les infrastructures du port, des débris flottant dans la mer et des navires rejetant les eaux usées directement dans l’environnement marin. Trân Van Hai, un pêcheur de la ville de Quang Ngai, a déclaré que le port est plus pollué que les autres qu’il a visités.

Une dégradation environnementale similaire est observée au port de Tinh Hoa, également dans la ville de Quang Ngai, où un système de traitement des déchets, investi pour un coût total de 3,8 milliards de dôngs (plus de 149.500 dollars), reste largement inopérant en raison d’un financement opérationnel insuffisant.

Nguyên Dinh Trung, directeur du conseil de gestion des ports de pêche de la province, a proposé que l'État organise le financement pour assurer le fonctionnement des systèmes, mettre en œuvre une collecte et un traitement réguliers des déchets dans les ports et établir des mécanismes stricts de conformité environnementale.

En outre, le travail de communication devrait être renforcé pour sensibiliser les pêcheurs à la protection de l'environnement, a-t-il déclaré.

La province de Quang Ngai compte désormais cinq ports de pêche et des abris anti-tempête pour les navires de pêche désignés comme ceux dotés d’un système complet de vérification de l’origine des produits halieutiques.

VNA/CVN