Les exportations nationales de riz de 2024 pourraient battre un nouveau record

Dô Hà Nam, vice-président de l'Association vietnamienne de l'alimentation, président du conseil d'administration et directeur général du groupe Intimex, a déclaré qu'en 2024, le Vietnam a exporté un volume important de riz avec plus de 8 millions de tonnes, d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars, le plus élevé jamais enregistré.

En outre, le prix moyen à l'exportation pourrait également atteindre son niveau le plus élevé, supérieur à 600 dollars la tonne.

Photo : VNA/CVN

Au cours des dix premiers mois de 2024, les exportations ont atteint près de 7,8 millions de tonnes pour 4,86 milliards de dollars, soit une augmentation annuelle de 10,2 % en volume et de 23,4 % en valeur, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Ce résultat est dû au prix moyen à l'exportation depuis le début de l'année qui a atteint 626,2 dollars la tonne, soit une hausse de 12%.

Les Philippines sont le plus grand marché à l'export du Vietnam, avec une part de marché de plus de 45%, suivi par l'Indonésie et la Malaisie.

En 2023, le Vietnam a exporté 8,13 millions de tonnes de riz. Avec le rythme des exportations au cours des 10 derniers mois et la capacité de production nationale, les exportations devraient dépasser les 8 millions de tonnes et ainsi battre le record de 2023.

VNA/CVN