Delta du Mékong

Le Vietnam et les Pays-Bas coopèrent dans l'aquaculture

L'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a organisé le 27 novembre un forum d'affaires pour coopérer dans la mise en œuvre de solutions pratiques pour l'aquaculture durable dans le delta du Mékong.

Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

C’était une occasion pour le Vietnam et les Pays-Bas de discuter du potentiel de coopération en matière d'aquaculture durable dans le delta du Mékong en mettant en œuvre des solutions pratiques et en facilitant l'échange de connaissances et le transfert technologique.

Estimant que l'aquaculture est un facteur important dans le développement socio-économique du Vietnam, en particulier dans le delta du Mékong où est représenté 70% de la production des produits aquatiques du pays, Daniel Stork, consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville a déclaré son pays était prêt à fournir des solutions et des conceptions spécifiques pour résoudre les défis auxquels sont confrontés les aquaculteurs vietnamiens.

Protéger l'environnement

Via le mécanisme de coopération, le Vietnam et les Pays-Bas peuvent utiliser les ressources nécessaires pour équiper aux agriculteurs des connaissances et des technologies nécessaires pour développer leurs moyens de subsistance et protéger l'environnement à long terme.

Photo : Thu Hiên/VNA/CVN

Pour ce faire, il faut la participation des parties prenantes des secteurs public et privé, a souligné le consul général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville.

L'événement a attiré la participation de gestionnaires des entreprises, d'experts venus des instituts, des écoles et des partenaires des deux pays pour discuter de deux groupes principaux de questions : le triangle épidémique dans l'aquaculture et l'échange d'expériences et d'idées de projets de coopération ; proposer des solutions pratiques, adaptées à la situation actuelle du Delta du Mékong.

Lors de l'événement, un représentant du Département de la pêche a proposé que les Pays-Bas coopèrent avec le Vietnam dans la pratique d’aquiculture durable, notamment dans la gestion des ressources en eau et les modèles économiques circulaires ; le transfert de technologies avancées, le programme de sélection des variétés; la formation et le renforcement de la compétence et du développement du marché ; la minimisation de l’impact du changement climatique…

Le delta du Mékong a fixé l’objectif de faire de l’industrie de la pêche l’un des secteurs économiques clés de la région. En 2023, la valeur d'exportations deqproduits aquatiques du pays a atteint 9,2 milliards d'USD dont 57,6% provenant du delta du Mékong.

Cependant, selon Phùng Duc Tiên, outre les avantages, l'aquaculture dans le delta du Mékong est également confrontée à de nombreux défis majeurs tels que les problèmes liés au changement climatique, à l'intrusion d'eau salée et à la pollution de l'environnement, à la perte de biodiversité...

VNA/CVN