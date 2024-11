Cà Mau : succès des programmes de développement durable de l’aquaculture

Ces dernières années, la province de Cà Mau a adopté des stratégies de développement durable pour l’aquaculture. Ces stratégies s’adaptent au changement climatique, améliorent la productivité et la qualité des produits aquatiques grâce à l’application de hautes technologies dans l’élevage, et respectent des normes internationales pour accroître les exportations.

Selon le Sous-service de l’aquaculture de la province de Cà Mau, la superficie d’élevage aquatique est estimée à 303.264 ha, dont 278.615 ha consacrés à la crevetticulture. Cà Mau est ainsi devenue la province ayant la plus grande superficie dédiée à l’élevage de crevettes au Vietnam. En 2024, la province vise à maintenir cette superficie tout en diversifiant les modèles d’élevage durable, intégrant des technologies avancées pour atteindre des certifications internationales.

Actuellement, Cà Mau compte 38 entreprises exploitant 41 usines de transformation et d’exportation de produits aquatiques, équipées de machines modernes et de technologies avancées. Avec une capacité totale nominale de 250.000 tonnes de crevettes crues par an, la plupart des usines respectent des normes internationales telles que SA-8000, ISO 26000, ISO-9001, BRC, et B.A.P. Chaque année, la province produit plus de 370.000 tonnes de produits aquatiques, un chiffre ayant atteint 425.000 tonnes en 2023. Les principales zones d’élevage se trouvent dans les districts de Dâm Doi, Cai Nuoc, Phu Tân, Thoi Binh, Nam Can, Ngoc Hiên, U Minh et Trân Van Thoi.

Modèles d’élevage riz-crevettes

En octobre 2022, l’Organisation internationale indépendante de certification en gestion et supervision des produits agricoles (Control Union) a attribué la certification ASC à 565 ha de crevettes tigrées noires élevées sur des terres rizicoles dans la commune de Tri Luc, district de Thoi Binh. Ce résultat couronne quatre années de mise en œuvre de ce modèle d’élevage.

Selon Châu Công Bang, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, la certification ASC atteste que les produits agricoles et aquatiques sont cultivés de manière responsable, en minimisant les impacts négatifs sur l’environnement, les écosystèmes et les communautés, tout en garantissant de bonnes conditions de travail. Control Union est reconnue pour l’équité et l’objectivité de ses évaluations et certifications biologiques.

Grâce à cette première certification mondiale ASC, les crevettes tigrées noires de Cà Mau peuvent accéder aux marchés internationaux les plus exigeants, augmentant ainsi leur valeur et assurant des revenus durables pour les agriculteurs. La commune de Tri Luc, qui dispose de 2.900 ha d’aquaculture, dont 700 ha dédiés à la production biologique de riz et de crevettes, se distingue également par ses variétés de riz parfumé ST24 et ST25.

La commune de Tri Phai, située dans le district de Thoi Binh, dispose également d’un fort potentiel pour développer le modèle riz-crevettes. Le district met en œuvre plusieurs modèles d’élevage de riz propre et de crevettes biologiques afin d’accroître la valeur des produits et les revenus des éleveurs. En collaboration avec les entreprises locales, le district facilite la création de chaînes de valeur pour le riz et les crevettes.

Par exemple, le groupe Minh Phu, en partenariat avec le comité populaire de Tri Phai et les coopératives locales, a mis en place une zone d’élevage certifiée pour l’aquaculture responsable (Groupe ASC).

Le 12 novembre, lors d’une conférence récapitulative du modèle d’élevage riz-crevettes dans le district de Thoi Binh, le Conseil de gestion de l’aquaculture a attribué la certification ASC à 392 ménages de la commune de Tri Phai, représentant une superficie de 972,4 ha. Cette certification résout le problème de l’élevage non durable, minimise les impacts environnementaux et garantit des avantages sociaux. Elle contribue aussi à transformer les habitudes de production des agriculteurs et des entreprises vers un élevage durable, respectueux de l’environnement, de la société, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire.

Selon Châu Công Bang, face au changement climatique, les autorités de Cà Mau continuent de développer des modèles de production riz-crevettes durables. L’objectif est que d’ici 2030, plus de 40.000 ha soient certifiés selon les normes internationales, notamment celles du Groupe ASC et d’autres certifications biologiques.

Gros investissements pour l’aquaculture durable

En 2024, pour le développement de l’aquaculture durable entre 2026 et 2029, la province de Cà Mau investira dans un projet couvrant 100 ha répartis sur les districts de Cai Nuoc, Dâm Doi, Phu Tân et Ngoc Hiên.

Ce projet, d’un coût total de 536 milliards de dôngs (23,1 millions d’USD), inclut un prêt APD de la Banque mondiale à hauteur de 390,2 milliards de dôngs (16,8 millions d’USD). Le gouvernement vietnamien investira plus de 273 milliards de dôngs, tandis que la province empruntera 117 milliards de dôngs.

Le projet investira dans le développement des infrastructures d’exploitation des produits aquatiques. Plus précisément, il concernera la construction et la modernisation du port de pêche de Rach Gôc, dans le district de Ngoc Hiên, avec l'extension de la longueur du quai, le dragage devant le port, la création d'une maison de classification couverte, ainsi que l'équipement de deux navires et de deux canoës servant à la gestion de l'exploitation des fruits de mer. La province mettra l'accent sur les infrastructures, créant ainsi une base pour construire des zones d'élevage de crevettes de biosécurité et développer durablement l'aquaculture dans les districts de Dâm Doi, Cai Nuoc et Phu Tân. En outre, le projet contribuera à améliorer la capacité de gestion et à valoriser les produits aquatiques.

Selon Lâm Van Bi, vice-président du Comité populaire de la province de Cà Mau, ce projet vise à réaliser l'objectif de développer une industrie de la pêche durable, profondément intégrée à l'international, en s’adaptant au changement climatique et en protégeant l'environnement grâce à la construction et la modernisation des infrastructures, l'innovation technologique, le renforcement des capacités de gestion et l'organisation de la production. Ce projet a notamment été proposé par les provinces, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ainsi que les bailleurs de fonds.

Le projet se fixe des objectifs précis : investir dans des digues anti-déversement combinées à des routes rurales, soutenir l'application de techniques de production améliorées, contrôler les maladies et améliorer la durabilité environnementale en faveur de l'adaptation au changement climatique, renforcer les maillons de la chaîne de valeur dans l'organisation de la production, et créer des marques avancées pour améliorer la productivité dans trois zones aquacoles des communes de Tân Duc, Ta An Khuong Dông, Dâm Doi, Dông Thoi et Phu Tân.

Par ailleurs, l'investissement vise à moderniser les infrastructures pour répondre aux besoins d'accostage des navires de pêche, appliquer des mesures de protection de l'environnement dans la zone du port de pêche de Rach Gôc, et investir dans l'achat de véhicules et équipements pour la prévention et le contrôle de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). Il soutiendra également la gestion et le développement des zones marines protégées et la protection des ressources aquatiques de la province de Cà Mau.

Secteur clé de Cà Mau

Selon Trân Công Khanh, directeur adjoint du Service provincial de la planification et des investissements, Cà Mau, la province la plus méridionale du pays, est influencée par le régime de double marée. Cela a permis à Cà Mau de développer un potentiel aquacole considérable, notamment pour ses vastes zones aquacoles.

La province considère l'économie de la pêche comme un secteur clé, avec une attention constante portée à la promotion de ses avantages locaux. Cependant, avec des ressources limitées, le développement économique de la pêche ne correspond pas encore pleinement à son potentiel. Le projet de développement durable de la pêche dans la province de Cà Mau est crucial pour résoudre les difficultés techniques dans l'exploitation, la culture et la transformation des produits aquatiques.

La mise en œuvre du projet apportera des avantages économiques, sociaux et environnementaux importants, contribuant à la création d'emplois, à l'amélioration des revenus et des conditions de vie de milliers de travailleurs du secteur et des secteurs connexes. Il contribuera également à augmenter la valeur des produits aquatiques, à promouvoir l'intégration internationale et à s’adapter au changement climatique.

Le projet de développement durable de la pêche à Cà Mau est en alignement avec la stratégie du Vietnam pour 2030, et la vision pour 2045, ainsi qu'avec les objectifs de la stratégie nationale de coopération (CPS) de la Banque mondiale (BM). Il permettra de répondre aux objectifs du gouvernement vietnamien concernant le développement de l'industrie de la pêche, en s’orientant vers l'industrialisation, l’augmentation de la valeur ajoutée, l'efficacité et l'intégration nationale et internationale.

Texte et photos : Truong Giang/CVN